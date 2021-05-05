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Игрок «Нижнего Новгорода» Шеперд вошел в сборную лучших игроков сезона Лиги чемпионов

20:45
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Разыгрывающий «Нижнего Новгорода» Кейси Шеперд вошел в символическую сборную лучших игроков сезона в Лиге чемпионов, сообщает сайт турнира.

26-летний американец набирал в среднем 18,1 очка, 4,9 передачи и 3,8 подбора за игру.

Вместе с Шепардом в сборную вошли Си Джей Харрис («Хапоэль Холон»), Бонзи Колсон («Страсбур»), Рэймар Морган («Каршияка») и Гиорги Шермадини («Тенерифе»).

Во вторую символическую пятерку попали Дилан Эннис («Сарагоса»), Дариус Томпсон («Бриндизи»), Хасьель Риверо («Сан-Пабло Бургос»), Омар Прюитт («Нимбурк») и Майкл Кайзер («ВЭФ Рига»).

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