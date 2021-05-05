«Нижний Новгород» уступил «Сарагосе» в «Финале восьми» Лиги чемпионов
21:02
«Нижний Новгород» встречался с «Сарагосой» в рамках «Финала восьми» баскетбольной Лиги чемпионов. Российский клуб не смог выйти в полуфинал, встреча закончилась победой испанского клуба со счетом 86:78.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Сарагосы» Дилан Эннис, набравший 26 очков. В составе «Нижнего Новгорода» 17 очков набрал Андрей Воронцевич.
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