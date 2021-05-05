Главный тренер «Нижнего Новгорода» признан лучшим тренером сезона в Лиге чемпионов
19:30
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич признан лучшим тренером Лиги чемпионов в сезоне-2020/2021, сообщает сайт турнира 5 мая.
Под руководством 49-летнего сербского специалиста российский клуб пробился в «Финала восьми» ЛЧ. В голосовании болельщиков, представителей СМИ и тренеров команд турнира Лукич (26 процентов голосов) опередил главного тренера «Тенерифе» Чуса Видоррету (21).
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