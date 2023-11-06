«Кузбасс» разгромил казанское «Динамо» в матче чемпионата России по бенди

Кемеровский «Кузбасс» дома разгромил «Динамо» в первом матче нового сезона чемпионата России по хоккею с мячом — 11:1.

У победителей по дублю оформили Роман Дарковский, Никита Иванов и Симон Янссон, еще по голу забили Илья Бондин, Владислав Тарасов, Александр Баздырев, Владислав Шульга и Александр Егорычев. У гостей отличился Иван Соловьев.

В параллельных матчах турнира иркутский «Байкал-Энергия» переиграл дома команду «Саяны» (7:4), а «СКА-Нефтяник» разгромил «Сибсельмаш» (15:0).