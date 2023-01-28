Хоккей с мячом
Новости
Суперлига Кубок России Чемпионат мира Кубок мира Кубок чемпионов
Главная
Хоккей с мячом

28 января, 16:02

«Динамо» победило «Енисей» в матче чемпионата России по хоккею с мячом

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Динамо» 28 января победило «Енисей» в матче чемпионата России по хоккею с мячом со счетом 6:3.

Бенди

Суперлига

Первый этап

Старт (Нижегородская область) — Кузбасс (Кемерово) — 3:5 (1:0)

28 января.

Волга (Ульяновск) — Сибсельмаш (Новосибирск) — 5:3 (3:0)

28 января.

Водник (Архангельск) — СКА-Нефтяник (Хабаровск) — 0:1 (0:1)

28 января.

Мурман (Мурманск) — Байкал-Энергия (Иркутск) — 8:3 (4:2)

28 января.

Ак Барс-Динамо (Казань) — Уральский Трубник (Первоуральск) — 7:3 (5:1)

28 января.

Динамо (Москва) — Енисей (Красноярск) — 6:3 (4:1)

28 января.

Родина (Киров) — Кировец (Уфа) — 4:5 (2:1)

28 января.

Источник: https://www.sport-express.ru/bandy/L/russia/2022-2023/
ХК Динамо (Москва, хоккей с мячом)
1
1
Читайте также
Чемпион Германии Старостин рассказал о смене спортивного гражданства и связях с Россией
Президент МОК выступил за возвращение российских спортсменов
Британский полковник назвал две проблемы для Зеленского в случае наступления РФ
ВСУ обстреляли из артиллерии медучреждение в Новой Каховке
Зампостпреда РФ при ООН заявил о причастности США к гибели людей в Новоайдаре
Медведев заявил, что третья мировая война вряд ли будет на танках и истребителях
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Водник» разгромил «Родину» и сохранил первое место в чемпионате России по хоккею с мячом
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости