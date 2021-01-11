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Васильев сохранил шестое место на ралли «Дакар» в зачете внедорожников

18:36

Катарец Нассер Аль-Аттийя (Toyota Gazoo Racing) выиграл восьмой этап ралли «Дакар» в зачете внедорожников. Вторым стал Карлос Сайнс, третьим — Стефан Петерансель (оба — X-Raid Mini JCW Team). Российский гонщик X-Raid Team Владимир Васильев показал восьмой результат.

Петерансель в генклассификации сохранил лидерство, Аль-Аттийя идет вторым, Сайнс — третьим. Васильев занимает шестое место.

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