Васильев сохранил шестое место на ралли «Дакар» в зачете внедорожников

Катарец Нассер Аль-Аттийя (Toyota Gazoo Racing) выиграл восьмой этап ралли «Дакар» в зачете внедорожников. Вторым стал Карлос Сайнс, третьим — Стефан Петерансель (оба — X-Raid Mini JCW Team). Российский гонщик X-Raid Team Владимир Васильев показал восьмой результат.

Петерансель в генклассификации сохранил лидерство, Аль-Аттийя идет вторым, Сайнс — третьим. Васильев занимает шестое место.