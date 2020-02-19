Ралли «Шелковый путь» может изменить маршрут из-за коронавируса

Оргкомитет ралли «Шелковый путь» рассматривает возможность изменения маршрута в связи с эпидемией коронавриуса в Китае. Об этом заявил руководитель соревнований Владимир Чагин.

«Организационный комитет международного ралли «Шелковый путь» внимательно следит за развитием ситуации в связи с эпидемией COVID-19 (коронавирус), появившейся в начале года и распространившейся на части территории Китая, — говорится в заявлении. — Оргкомитет гонки находится в постоянном контакте с соответствующими органами власти и Китайской Автомобильной Федерацией.

Если будет малейшая опасность для здоровья и безопасности участников ралли, то спортивный департамент международного ралли «Шелковый путь» модифицирует финальную часть маршрута. Ралли состоится в любом случае и будет безопасным! Мы полны решимости оказывать максимальную поддержку всем нашим китайским партнерам и надеемся на скорейшее улучшение ситуации. Окончательное решение о маршруте международного ралли «Шелковый путь» будет принято в самое ближайшее время.

Ралли «Шелковый путь» стартует 3 июля в Москве. Финиш должен состоятся 16 июля в Урумчи (Китай).