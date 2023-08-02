Шварцман вновь ездит за «Феррари». Но есть ли у бывшего россиянина шансы попасть в «Формулу-1»?

Роберт провел тесты за Скудерию и может принять участие в «Гран-при Нидерландов».

Роберт Шварцман в начале августа вернулся за руль болида «Формулы-1» — пилот, имеющий гражданство России и Израиля, протестировал болид «Феррари» образца 2021 года на трассе во Фьорано. Мало того, уже на ближайшем «Гран-при Нидерландов» в конце августа Шварцман может выступить за Скудерию в одной из свободных практик. Но сам он, понятное дело, мечтает о статусе боевого пилота «Феррари». Тем более скоро там может появиться вакансия.

Пиастри повезло больше

«Ооооооо, как же я скучал по этим перегрузкам. Очень рад вернуться за руль машины Формулы-1. Сделал несколько хороших кругов во Фьорано. Спасибо, «Феррари», — написал Роберт на своей страничке в социальной сети. Результаты тестов на домашней для Скудерии трассе не сообщаются, но известно, что Роберт пилотировал болид SF21 днем 1 августа, а утром за рулем был другой резервный пилот «Феррари» итальянец Антонио Джовинацци.

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Четко идентифицировать национальную принадлежность Роберта сейчас сложнее. До 2022 года, напомним, Шварцман выступал в гонках за Россию. После чего стал гоняться по израильской лицензии, так как является обладателем двойного гражданства — России и Израиля. Хотя если в свободной практике перед «Гран-при США» в 2022 году он проехал за «Феррари» как израильтянин, то на «Гран-при Абу-Даби» того же года был представлен как нейтральный спортсмен. С другой стороны, в серии GT World Challenge Europe, где он участвует в нынешнем сезоне, на официальном сайте Роберт значится как израильский гонщик.

Напомним, что 23-летний Шварцман был очень успешен в молодежных сериях. Он выиграл чемпионат «Формулы-3» в 2019 году и стал вице-чемпионом «Формулы-2» в 2021-м. Но если победителю «Формулы-3» 2020 года австралийцу Оскару Пиастри нашлось место в «Ф-1» (мало того, в последних гонках он здорово смотрится за рулем «Макларена»), то Роберту пришлось довольствоваться второстепенной ролью в «Феррари». В основном работая на симуляторе и изредка участвуя в тестах и свободных заездах гоночных уик-эндов «Формулы-1».

В конце прошлого года он также провел тесты в Абу-Даби, где показал времена на круге, очень близкие к результатам боевых пилотов монегаска Шарля Леклера и испанца Карлоса Сайнса. «Постсезонные тесты помогли мне обрести уверенность в собственных силах. В этом сезоне у меня было не так уж много шансов выехать на трассу, но когда они появлялись, я старался использовать их по максимуму», — заявил тогда Роберт. В январе он стал быстрейшим на тестах американской серии IndyCar в Себринге за рулем болида команды Чипа Ганасси, но слухи о его выступлениях в IndyCar в 2024-м не подтвердились.

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Требуется чудо в свободных заездах

Зато Шварцман нашел работу в серии GT World Challenge Europe, где выступает за команду AF Corse вместе с датчанином Никласом Нильсеном и итальянцем Алессио Роверо. Правда, с одним восьмым и одним седьмым местами и десятью набранными очками в шести гонках экипаж пока идет в общем зачете только 15-м. Зато этот чемпионат позволил Роберту совмещать гонки с обязанностями резервного гонщика «Феррари», а также участвовать в других активностях — вроде апрельских тестов новичков «Формулы-Е», где, кстати, он был весьма быстр. Тогда же Шварцман уверял, что его главный приоритет — получить место в «Формуле-1».

Еще в начале сезона было объявлено, что Роберт может дважды, как и в 2022-м, проехаться за «Феррари» в рамках гоночных уик-эндов. Возможно, впервые это получится сделать на автодроме в Зандворте 25 августа. Шварцман все еще достаточно молод, он обладает талантом и скоростью, в его пользу говорят сильные результаты в младших сериях. Поэтому ставить крест на его перспективах в «Формуле-1» преждевременно. Во многом его будущее в королеве автоспорта зависит от поддержки «Феррари» — если там довольны его работой и скоростью, то могут попробовать «обкатать» его где-то в 2024-м с прицелом на сезон-2025, когда, вероятно, команду покинет Сайнс. Однако, объективности ради, такое развитие событий (Шварцман в роли боевого пилота «Феррари» в 2025-м) выглядит крайне маловероятным, почти невозможным.

Даже если Роберт получит место в «Формуле-Е» или в IndyCar и добьется там успехов, делать на него ставку «Феррари» будет рискованно. Единственный вариант — пойти по стопам Леклера и проявить себя в какой-то маленькой команде «Ф-1» — «Альфа Ромео» или «Хаас». Но и туда пробиться на следующий сезон крайне сложно. Понятно, что только свободные заезды без квалификаций, гонок вряд ли помогут сильно впечатлить боссов команд «Ф-1», тем более без российских спонсоров. Хотя если Шварцман произведет фурор в Зандворте, то, конечно, всякое может случиться... Ведь контракт китайца Чжоу Гуаньюя с «Альфа Ромео» на 2024-й пока не подтвержден, да и «Хаас» на следующий год с составом не определился.