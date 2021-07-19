«Опасное и бездумное поведение». Сойдутся ли Хэмилтон с Ферстаппеном врукопашную?

«Ред Булл» и «Мерседес» обмениваются обвинениями после эпичной аварии на «Гран-при Великобритании».

Первые 55 секунд «Гран-при Великобритании» в минувшее воскресенье стали самым захватывающим гоночным отрезком в «Формуле-1» как минимум за последние десять лет. Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, которого многие обвиняли в «отсутствии яиц», организовал сумасшедшую по напору атаку на своего главного конкурента Макса Ферстаппена. Жесткая мужская борьба завершилась вылетом голландца с трассы после контакта его заднего колеса с передним колесом автомобиля британца. Раскуроченный в хлам болид лидера чемпионата, который эвакуировали с трека более получаса, стал символом наступления в королевской серии новых времен.

Важнейшие последствия этой дикой аварии:

1) Макс жив и практически здоров. Он самостоятельно выбрался из машины и далее испытывал лишь небольшое головокружение и боль в ушибленном плече. Для человека, испытавшего перегрузку в 51G, — сущая ерунда.

2) Хэмилтон после разбора столкновения получил 10 секунд штрафа, два штрафных балла в суперлицензию и выиграл домашний «Гран-при», пройдя Шарля Леклера за два круга до финиша. Отставание Льюиса от Макса в общем зачете сократилось до 8 очков, а отставание «Мерседеса» от «Ред Булла» в Кубке конструкторов — до чисто символических 4 баллов. По сути, вся борьба за главные титулы начинается заново.

3) Разозленный Ферстаппен и представители «Ред Булла» выступили с беспрецедентными обвинениями в адрес Хэмилтона в неспортивном поведении и опасном вождении. Дискуссия на повышенных тонах оставляет надежду, что времена политкорректности в «Формуле-1» остались в прошлом. И что в оставшихся гонках сезона нас ждет рубка между соперниками, которые по-настоящему ненавидят друг друга.

4) Жеманный Хэмилтон и брутальный Ферстаппен — идеальные противники в битве по всем фронтам. СМИ сейчас сделают все, чтобы стравить этих гонщиков. Другой вопрос — готов ли Льюис к сражению длиной больше чем в 55 секунд. Британец, разгуливающий по паддоку под зонтиком в то время, как выбитый им с трассы Макс летел на вертолете в госпиталь Ковентри, явно не производил впечатление человека, способного рвать и метать.

Just remember that THIS is what a 10 sec penalty looks like. Absolutely no punishment for potentially killing another driver, just to save your own ego. @LewisHamilton hang your head in shame. #F1 #BritishGP #lewishamilton #MaxVerstappen pic.twitter.com/u6pi9UNZFt — Tom (@Tom_Thorn) July 18, 2021

Кто виноват?

Фабула скандальной аварии такова. Со стартовых метров дистанции начавший гонку вторым Хэмилтон словно коршун налетал на лидирующего Ферстаппена. Несколько раз Льюис почти проходил соперника, но всякий раз Макс контратаковал и опять вырывался вперед. Через 50 секунд после старта голландец широко зашел в правый поворот Copse, и в следующее мгновенье их с Хэмилтоном траектории пересеклись. Ферстаппен получил удар в заднее колесо и улетел в отбойник. Машина восстановлению не подлежала. При этом повреждения машины британца оказались минимальными — механики без особых проблем привели ее в порядок во время 40-минутной остановки гонки.

Болельщики «Мерседеса» считают, что имел место рабочий контакт: Хэмилтон следовал по своей траектории, а лидер «Ред Булла» авантюрно подрезал более быстрого конкурента. Поклонники Ферстаппена уверены в обратном: Льюис во время своих атак потерял осторожность и не имел права заходить в этот вираж по такому узкому радиусу на такой высокой скорости. Штраф в 10 секунд, выписанный Льюису по итогам столкновения, стюарды объяснили так: большая часть вины в аварии лежит на Хэмилтоне. Автомобиль британца на входе в поворот находился на внутреннем радиусе и чуть позади, но двигался по траектории, которая не попадала на апекс виража. При этом места на внутреннем радиусе поворота оставалось достаточно.

— Льюис ждал, что Макс оставит ему больше места, а Макс ждал, что Льюис поднимет ногу с педали, — объяснил эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Карун Чандок. — Оба гонщика сражаются за титул, и от них логично ждать чего-то подобного. Макс мог оставить больше места, Льюис мог быть ближе к внутреннему поребрику и даже заехать на него — как он, кстати, сделал в конце гонки в борьбе с Леклером. Каждый мог что-то сделать, чтобы избежать аварии. Но я бы назвал это гоночным инцидентом.

#lewishamilton" I was in front of him, thats my line!" pic.twitter.com/TSsLFA5hGL — Ronald van der Kooy (@rvdkooy) July 18, 2021

Позиция «Ред Булла»

Впрочем, в «Ред Булл» с формулировкой «гоночный инцидент» не согласны категорически. Жестче всех высказался консультант австрийского концерна по автоспорту Хельмут Марко.

— Пилот не может так поступать, это нельзя назвать спортивным поведением, — заявил руководитель. — Не знаю, какое наказание является максимальным, но столь опасное и бездумное вождение должно наказываться временным отстранением от гонок или чем-то подобным. Когда соперник своим передним колесом бьет по чужому заднему в самом быстром повороте трассы, это минимум очень опасное, неосмотрительное поведение. Я не знаю, ошибся ли Льюис или что-то другое было причиной его действий. Но результаты просто ужасны, это создает угрозу всем вокруг. «Мерседес» обвинил в аварии Макса? Да они просто слепые.

— Макс в момент аварии пережил перегрузки в 51G. Хэмилтон — семикратный чемпион мира, и он не должен совершать такие маневры. Это неприемлемо. Он подвергал опасности другого гонщика, — цитирует руководителя команды «Ред Булл» Кристиана Хорнера Autosport. — Макса пришлось отправить в госпиталь на обследование после столь серьезной аварии. Полагаю, Льюис сейчас очень доволен собой. Он занял внутреннюю траекторию в повороте Copse, но по этой траектории не обгоняют. В том повороте, в тех обстоятельствах он еще не опередил Макса, этого и близко не было. Это один из самых быстрых поворотов чемпионата, а Льюис — опытный гонщик и знает, что подобные вещи неприемлемы. Я очень расстроен, ведь пилот такого калибра позволяет себе такие опасные маневры, и в итоге его соперник оказывается в госпитале.

— Рад, что я в порядке. Но очень расстроен, что меня вот так выбили с трассы, — написал в соцсетях Макс Ферстаппен. — Штраф, который Хэмилтон получил после аварии, нам не поможет и не соответствует степени опасности маневра, предпринятого Льюисом на трассе. Я видел, как в «Мерседесе» отмечали победу, когда еще находился в госпитале... Все это проявление неуважения и пример неспортивного поведения, но мы продолжим двигаться вперед.

Glad I'm ok. Very disappointed with being taken out like this. The penalty given does not help us and doesn't do justice to the dangerous move Lewis made on track. Watching the celebrations while still in hospital is disrespectful and unsportsmanlike behavior but we move on pic.twitter.com/iCrgyYWYkm — Max Verstappen (@Max33Verstappen) July 18, 2021

Позиция «Мерседеса»

— Я был далеко от Макса, но я видел, что он не собирается сдаваться, — вспоминает Льюис Хэмилтон. — Мы вошли в поворот, а после этого произошло столкновение. Конечно, я не хотел бы выигрывать гонки таким образом, но подобные вещи случаются. Тот факт, что Макс оказался в больнице, меня беспокоит. Но в похожей ситуации Леклер повел себя уважительно, он оставил мне место. Он выбрал более широкую траекторию и продолжил держать ее. И я сбросил газ, чтобы убедиться, что мы не столкнемся. Именно такими должны быть гонки. Не считаю, что должен за что-то извиняться перед Ферстаппеном. Мы же все-таки гонщики и приезжаем на трассу соревноваться. Хорнер назвал мою победу дутой? Мне нечего сказать в ответ — разве что я не чувствую, что она дутая.

— В прошлом в таких ситуациях уже оказывались другие великие пилоты, которые боролись друг с другом. Когда никто не готов уступать, такое случается, — приводит Motorsport слова босса команды «Мерседес» Тото Вольфа. — В любом случае танго в одиночку не станцуешь. Оба пилота сделали нечто, что привело к инциденту. Когда машины едут так близко, надо оставлять друг другу место, чего в этот раз не случилось. И вынесенное судьями наказание в целом логично. Был контакт на большой скорости — в повороте, где даже при езде в одиночестве надо собрать всю волю в кулак, чтобы выдавить полный газ. Льюис никогда не пилотировал грязно. Он спортсмен во всех смыслах слова, и мы не видели каких-то серьезных инцидентов с его участием. Он соревнуется, не теряя достоинства, — и вы видели, что он не стал истерить из-за случившегося.

BREAKING: @LewisHamilton wins a dramatic British Grand Prix, passing Charles Leclerc (P2) in the closing stages!



Hamilton's team mate Valtteri Bottas finishes in P3#BritishGP ?? #F1 pic.twitter.com/cdDymRlvef — Formula 1 (@F1) July 18, 2021

— Аварию Ферстаппена стоит сравнить с эпизодом между Леклером и Хэмилтоном на том же участке, — сказал «СЭ» экс-пилот «Формулы-1», гонщик программы SMP Racing Виталий Петров. -Если бы Льюис на первом круге остался внутри, наверное, не было бы никакой аварии, Ферстаппен бы спокойно проехал. А в данной ситуации Хэмилтона стащило в центр поворота от апекса, и получилось столкновение, за что он и получил штраф. Справедлив ли штраф в 10 секунд за такой эпизод? Есть правила, они прописаны регламентом. Мы же не ставим в футболе пенальти с 15 или 5 метров. Хэмилтону повезло, что он выиграл гонку.