Будет ли Ферстаппен мстить Хэмилтону? В Венгрии будет жара на всех фронтах

Гонка на «Хунгароринге» добавит новых сюжетов в противостояние «Ред Булла» и «Мерседеса».

Венгерский этап известен своей жарой и гонками с малым количеством обгонов, однако это не помешает лидерам вновь устроить зарубу за важнейшую победу перед летним перерывом. Макс Ферстаппен оправился после тяжелейшей аварии на «Сильверстоуне» и будет вновь бороться с Льюисом Хэмилтоном.

Ответ Макса

Трасса «Хунгароринг» примет последний этап чемпионата мира перед летней паузой. После «Гран-при Великобритании» ожидаемо главной темой для обсуждения было столкновение лидеров нынешнего сезона Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона. Голландец не скрывал своего недовольства маневром британца на первом круге той гонки, но подчеркнул, что сейчас уже полностью сконцентрирован на предстоящим «Гран-при Венгрии». «Ред Булл» же не стал заминать инцидент и подал официальный протест на, по их мнению, слишком мягкий штраф Хэмилтона. «Тауриновые» грозятся предъявить новые доказательства вины Льюиса, который, по их оценке, заслуживал дисквалификации на британском этапе. Сложно представить, что Кристиан Хорнер и Хельмут Марко добьются своего, ведь судьи редко меняют свое решение. Однако этот протест лишь подлил больше масла в конфликт за чемпионский титул.

Страсти вне трассы вновь могут перенестись и на бескомпромиссную борьбу на венгерском треке. По словам Хельмута Марко, Макс не планирует мстить Хэмилтону, ведь на кону стоит слишком многое. Тем не менее Ферстаппен точно не поменяет стиль своего пилотажа, а на «Хунгароринге» именно жесткая оборона позиции может привести к победе. Узкий венгерский трек является одним из самых необгонных в календаре, однако в 2019 году Ферстаппен и Хэмилтон здесь устроили зарубу. «Ред Булл» был обречен на поражение, но благодаря первому поулу в карьере и грамотной защите голландца от атак британца австрийский коллектив до последнего сохранял шансы на победу. С помощью правильной тактики Хэмилтон сумел опередить Макса за четыре круга до конца и выиграть тот этап. В этом году роли поменялись и уже Ферстаппен выглядит фаворитом. Хэмилтон же находится на эмоциональном подъеме, поэтому его потенциальная победа перед летним перерывом лишь усилит его аппетит в борьбе за титул.

Леклер не верит в венгерскую победу «Феррари»

В последнее время вторые пилоты «Мерседеса» и «Ред Булла» Валттери Боттас и Серхио Перес перестали спорить за победу в гонках. Именно поэтому куда больший интерес сейчас вызывают яркие выступления «Макларена» и «Феррари». По итогам «Гран-при Британии» Ландо Норрис поднялся на третью строчку в чемпионате. Британец выдает исключительную серию: все десять этапов Ландо закончил в десятке, а девять из них и вовсе в пятерке. Даже Хэмилтон с Ферстаппеном не могут похвастаться таким достижением. Тем не менее главной звездой прошедшего британского этапа стал Шарль Леклер, который провел идеальный уик-энд.

Монегаск лидировал практически всю дистанцию на «Сильверстоуне» и был сильно раздосадован поражением от Хэмилтона на последних кругах. Однако Шарлю винить себя не в чем — пилот провел ярчайший этап и скорее заработал серебро, нежели упустил золото. А в последней гонке перед летней паузой «Феррари» может сильно удивить многих. «Хунгароринг» многие называют «Монако без стен». В этом году Леклер в королевстве взял поул, а Сайнс закончил ту гонку на подиуме. Поэтому медленная конфигурация венгерской трассы поможет «Скудерии» добиться успеха. Но даже несмотря на это, монегаск не верит в победу в Венгрии: «Все идет неплохо, у нас отличное настроение. Но стоит понимать, что рассчитывать на победу в Будапеште слишком оптимистично. Я буду рад стать лучшим из остальных». Посмотрим, будет ли Шарль бороться с Норрисом, Сайнсом и Риккьярдо за пятое место или же попробует атаковать лидеров за победу.

Переход Расселла — шанс для Квята

В середине сезона активно начинают обсуждаться трансферные слухи. Больше всего разговоров связано с Джорджем Расселлом, который вот-вот может перейти в «Мерседес». «Серебряные стрелы» совсем не спешат с объявлением нового пилота. Причина вполне проста: Тото Вольф не хочет оставить без будущего финского пилота Валттери Боттаса. Казалось, что рокировка Расселл — Боттас выглядит вполне логичной, но у финна появилась новая перспектива в виде места в «Альфа Ромео». Если «Мерседес» решится сделать Расселла напарником Хэмилтона в следующем году, а Боттас заменит своего соотечественника Райкконена в «Альфе», то уже «Уильямс» будет подыскивать себе нового пилота.

На место лидера для «Уильямса» уже претендует много кандидатов. Например, бывшие пилоты «Ф-1» Нико Хюлькенберг и Алекс Албон, молодые гонщики «Ф-2» Чжоу Гуанью и Дэн Тиктум, а также протеже «Мерседеса» Ник де Врис и Стоффель Вандорн. Самым интересным для российских болельщиков является вариант с Даниилом Квятом. Более того, опция с бывшим пилотом системы «Ред Булл» считается одной из самых предпочтительных для «Уильямса». Квят — быстрый и опытный гонщик, который вполне подходит на роль лидера для британского коллектива. Единственный минус — отсутствие большой спонсорской поддержки, однако исходя из опыта последних лет, эту проблему всегда закрывал второй пилот команды. Поэтому в следующем году российский пилот может в очередной раз совершить невероятное возвращение в «Формулу-1».

«Хунгароринг»

Длина круга — 4,381 км

Количество кругов — 70

Дистанция гонки — 306,663 км



Расписание уик-энда

30 июля, пятница

12.30 Первая тренировка

16.00 Вторая тренировка

31 июля, суббота

13.00 Третья тренировка

16.00 Квалификация

1 августа, воскресенье

16.00 Гонка