Монте-Карло не простит ошибок Мазепину. Это будет самая сложная гонка в карьере Никиты

Самый знаковый этап «Формулы-1» готовит гонщикам сюрпризы.

Самый элитный этап чемпионата на этот раз может еще круче закрутить чемпионскую интригу. В Монте-Карло преимущество должно быть на стороне у «Ред Булла» и Макса Ферстаппена, но «Мерседес» с Льюисом Хэмилтоном просто так не упустят победу. А вот россиянина Никиту Мазепина ждет, возможно, сложнейший этап в карьере.

«Ред Буллу» пора побеждать

«Гран-при Монако» всегда приковывал к себе внимание благодаря уникальной трассе и атмосфере, однако не всем болельщикам по нраву гонки по улицам Монте-Карло. Воскресные заезды не всегда дарят зрителям огненные сражения, хотя рискованные маневры и опасные инциденты в Монако не редкость. Узкий трек с барьерами вместо зон вылета превращает любой обгон в испытание, что часто делает квалификацию, а не гонку главным событием уик-энда. Именно субботнюю сессию в Монако называют самой зрелищной в сезоне, так как Монте-Карло передает настоящее чувство скорости болидов «Формулы-1».

Несмотря на преимущество «Мерседеса» и Льюиса Хэмилтона, два года назад Максу Ферстаппену удалось потрепать нервы британцу на протяжении всего заезда. На этот раз голландец уже не будет в роли аутсайдера, так как сам борется за титул. Благодаря победам Хэмилтона в Португалии и Испании «Мерседес» уже создал задел в чемпионате, поэтому «Ред Булл» обязан побеждать в Монако, чтобы прийти в себя после нокдауна на пиренейских этапах.

Леклер должен удивить

«Гран-при Монако» часто преподносил сюрпризы, так что здесь можно поставить на неожиданного победителя и не прогадать. Однако некоторых гонщиков удача здесь все же обходит стороной. Именно для монегаска Шарля Леклера домашняя трасса является проклятым местом. Шарль за свою карьеру еще ни разу не финишировал на «Гран-при» в Монте-Карло. Неудачи в «Формуле-2», а затем аварии за «Заубер» и «Феррари» в «Формуле-1» сделали Монте-Карло не самым приятным этапом для Леклера.

На этот раз монегаск постарается побороться за подиум. «Феррари» пока что сложно на равных соперничать с «Мерседесом» и «Ред Буллом», однако Леклер в этом году постоянно прыгает выше возможностей болида. В Испании Шарль долго удерживал позади себя Боттаса в борьбе за третью строчку, а в квалификациях пилот «Феррари» практически безошибочен. Противостоять «Скудерии» будет «Макларен», который подготовил специальную ливрею к легендарному уик-энду. Раскраска болидов и комбинезоны в фирменных цветах спонсора команды уже успели поразить многих. В Монако «Макларен» постарается закрепить успешное начало сезона, однако в последнее время специальные ливреи не приносили удачу разным коллективам. Например, на «Гран-при Германии» — 2019 «Мерседес» опозорился в гонке с нестандартной раскраской на болидах, а в прошлом году «Феррари» набрала всего лишь три очка в Тоскане в ретроливреях.

Испытание для новичков

Этап в Монте-Карло всегда являлся суровой проверкой для новичков «Ф-1». Сложнее всего придется Юки Цуноде, который ни разу в карьере не гонялся в Монако. Японец рассчитывает на опыт выступлений на другой опасной городской трассе, в Макао. Быстрая адаптация в предстоящем уик-энде поможет Цуноде переломить серию неудачных этапов, после которых Юки подвергся серьезной критике.

Мик Шумахер впервые проведет гонку за рулем болида «Ф-1» на культовой трассе, где его отец побеждал пять раз. Выступая на худшем болиде пелотона, немец проводит сильный старт сезона, чего не скажешь о его напарнике Никите Мазепине. Россиянин не добился прогресса в Испании и нажил себе новых врагов в паддоке. Никита порой мешает быстрейшим болидам пройти себя на круг, чем раздражает многих пилотов. Если в предыдущих уик-эндах маневры Мазепина не приводили к опасным инцидентам, то в Монако такие ошибки непростительны.

Монте-Карло

Длина круга — 3340 км

Количество кругов — 78

Дистанция гонки — 260 520 км



Расписание уик-энда

20 мая, четверг

12.30 Первая тренировка

16.00 Вторая тренировка

22 мая, суббота

13.00 Третья тренировка

16.00 Квалификация

23 мая, воскресенье

16.00 Гонка