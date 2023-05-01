«Формула-1» пошла на поводу у Хэмилтона. Она изменила правила в угоду звездному британцу

«Гран-при Азербайджана» взбесил всех, кроме победителя гонки.

Когда «Формулу-1» называют королевскими гонками, забывают добавить, что король если не голый, то явно не в лучших кондициях. После сумасшедшего сезона-2021 и увольнения устроившего шоу судьи Майкла Маси уже второй сезон на трассе очень мало борьбы. Но одно дело, когда об этом говорят болельщики, другое — руководители команд. Особенно это забавно на фоне того, что пока на трассе две машины отъезжают от остальных 18, Ф1 проводит реформы спринтов, борется с пирсингом, а потом его разрешает — короче, распыляет усилия.

Это скучно, и нам надо что-то менять

Интересно, что перед городской гонкой в Баку FIA все-таки попыталась провести какие-то реформы, но они ушли не туда. На некоторых участках был переложен асфальт, но почему-то на одной из прямых сократили зону DRS, облегчающую обгоны.

Все это высмеял руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф, который вряд ли рассчитывал, что в новом сезоне придется бороться за места в пятерке с «Феррари» и «Астон Мартином», а не догонять «Ред Булл».

— Триллера не получилось, — говорит с сарказмом Вольфф. — Никаких обгонов, даже при большой разнице в темпе. Не очень увлекательно. Нам надо проанализировать уик-энд. Нужны жесткие битвы, главным моментом «Гран-при» была разборка Расселла и Ферстаппена в спринте. В воскресенье ничего подобного не было. Нам нужно посмотреть, как избежать скучных гонок, — призвал немец.

Ферстаппен хамит

Любопытно, что борьба двух вышеупомянутых гонщиков привела к тому, что Макс пошел после финиша разбираться с соперником и назвал Джорджа тупицей. Видимо, такие акции и должны спасать «Формулу-1».

Вообще заметно, что Ферстаппен все острее реагирует на потерю статуса первого пилота — Ральф Шумахер поделился инсайдом, что окружение Макса хочет избавиться от Серхио Переса в качестве напарника.

Сами пилоты говорят, что обгонять на машинах при нынешнем регламенте стало сложнее. Тот же Перес после гонки отметил, что из-за большей прижимной силы преследователям сложнее держаться за машиной впереди. Комментатор Алексей Попов утверждает, что проблема в доработках машины по ходу сезона — конструкторы находят новые способы отвести воздух от своих болидов назад, на преследователей, и затрудняют обгоны.

Кому точно удалось обогнать, так это Эстебану Окону — фотографов и персонал трассы, которые высыпали на пит-лейн до окончания гонки. Французу пришлось экстренно тормозить, чтобы не задавить десяток человек. «Альпин» потребовал разобраться, и стюарды пообещали, что ужесточат правила.

Макс Ферстаппен. Фото Reuters

Пирсинг разрешили после сопротивления Хэмилтона

Возможно, отдельной причиной скучного сезона является и то, что FIA не сильно заботится о подогреве зрелища. Ей удалось это сделать в Австралии за счет красных флагов, но не более того. На этом фоне показательно сравнение Ф1 с IndyCar, этап которой проходил на выходных. И хотя гонка за океаном тоже получилась самой скучной в сезоне, но в ней несколько раз на трассе поменялся лидер. В концовке Ромэн Грожан сначала совершил обгон в борьбе за победу, а затем из-за ошибки ее уступил.

Зато FIA наконец определилась с правилами касательно пирсинга. Этому предшествовала долгая мыльная даже не опера, а оперетточка с участием Льюиса Хэмилтона, который добивался права носить кольцо в носу во время гонок. Сначала чиновники хотели показать силу после прихода нового президента Мохаммеда бин Сулайема и обязывали прогрессивного БЛМ-щика снять украшения и штрафовали, затем сделали исключение, а потом и вовсе отступили.

Льюис Хэмилтон. Фото Global Look Press

Посторонние предметы якобы могли усугубить травмы в случае серьезной аварии и осложнить оказание срочной помощи, но после жалоб врача команды и консультаций с медицинским делегатом FIA, который обследовал гонщика, было решено отказаться от запретов, так как частые снятия и возвращения изделия действительно могут представлять опасность для человека.

А на минувшей неделе Ф1 представила новый регламент, в котором разрешила носить часы штурмана, если они надеты поверх комбинезона, классические кольца, и даже пирсинг, если он не находится в зоне рта. Таким образом, авторитета Хэмилтона на эту борьбу хватило.

Но, может быть, серьезной федерации стоит озаботиться уже не побрякушками в носу, а судьбой самих гонок?