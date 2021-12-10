Ферстаппен или Хэмилтон? Финал на века

На «Яс-Марине» определится, кто заберет корону «Формулы-1» — одного из самых скандальных, но захватывающих сезонов за последние годы.

В последнее время финальная гонка сезона часто являлась лишь формальностью. Льюис Хэмилтон досрочно завоевывал свои титулы, поэтому «Гран-при Абу-Даби» всегда представлялся спокойным этапом с минимальным количеством интриг. Однако тенденция нарушена, и на этот раз уик-энд на «Яс-Марине» обязательно войдет в историю. Мы наконец узнаем имя чемпиона мира «Формулы-1» 2021 года.

У двух претендентов на титул абсолютно равные шансы на победу. Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон продемонстрировали высочайший уровень мастерства на протяжении всего сезона, поэтому выделить главного фаворита совсем не получается. Остроты добавляет и ситуация в чемпионате: лидеры сезона набрали одинаковое количество баллов перед финалом года. Такое случилось впервые с 1974 года, когда за победу боролись Эмерсон Фиттипальди и Клей Регаццони.

Положение в таблице позволяет не ломать голову, делая математические расчеты. Расклад довольно прост: тот, кто закончит заезд выше в десятке, станет чемпионом. В случае финиша вне очковой зоны или схода обоих гонщиков титул заберет Ферстаппен, так как у него на одну победу больше в этом сезоне. Для голландца это будет первое чемпионство в карьере, и он сможет прервать затяжное доминирование Льюиса Хэмилтона.

Если же победит британец, то для него это тоже будет особый момент. Гонщик «Мерседес» завоюет восьмое чемпионство в карьере и станет единоличным лидером по этому показателю в истории «Формулы-1», обойдя Михаэля Шумахера. Такого нервного и захватывающего сражения между двумя лучшими пилотами не происходило очень давно.

Захватывающий финиш на Яс-Марине

Финальная битва сезона пройдет на трассе «Яс-Марина». В последние годы доминированию «Мерседес» в Абу-Даби не было предела, однако в прошлом сезоне Макс Ферстаппен переломил ситуацию и победил на Ближнем Востоке. Тем не менее на этот раз «Серебряные стрелы» вновь являются фаворитами на итоговый успех. Стоит отметить, что трасса была немного изменена в угоду большей зрелищности. Организаторы убрали некоторые повороты под 90 градусов, чтобы сделать трек более скоростным. Станет ли от этого гонка еще интереснее? Ответ мы узнаем лишь в воскресенье после клетчатого флага.

На прошлом этапе в Саудовской Аравии многие также отдавали преимущество команде Льюиса Хэмилтона, однако Ферстаппен дал настоящий, пусть и весьма противоречивый, бой «Серебряным стрелам». Голландец резал повороты и жестко защищался против британца, что вызывало вопросы у руководителя «Мерседес» Тото Вольфа. Точкой кипения стало небольшое столкновение между пилотами, вызванное недопониманием со стороны двух команд. В итоге Макс отступил и проиграл гонку в Джидде, получив в придачу за свой агрессивный стиль вождения несколько штрафов от судей. Вмешаются ли стюарды в развязку в борьбе за титул в Абу-Даби? Это зависит только от самих гонщиков. Неуступчивая манера обороны Ферстаппена и в правду может вызывать вопросы, но и Льюис Хэмилтон не является самым корректным гонщиком пелотона. Авария на «Сильверстоуне» до сих пор в памяти у многих фанатов «Ред Булл». Ставки в финале слишком высоки, а поэтому скандала на «Яс-Марине» будет трудно избежать.

Последняя гонка Мазепина в роли аутсайдера?

В финале сезона ожидаемо внимание будет приковано к битве за титул, однако есть и другие истории, на которые стоит обратить внимание. За пятую строчку в зачете пилотов поборются гонщики «Феррари» Шарль Леклер, Карлос Сайнс и представитель «Макларен» Ландо Норрис. Британец отлично начал сезон, а на «Гран-при России» до последнего претендовал на победу, но позже гонщики Скудерии перехватили инициативу. «Феррари» по итогу займет третье место в Кубке конструкторов, но в личном зачете сражение за пятую строчку до сих пор остается открытым.

«Гран-при Абу-Даби» станет последним этапом для гонщика «Альфа Ромео» Кими Райкконена. Финн завершит свою славную историю в чемпионате, в которой были поулы, подиумы, победы и титул чемпиона мира «Формулы-1». Кими является одним из сильнейших гонщиков своего поколения, а также яркой личностью с неповторимой харизмой. Мир «Ф-1» будет скучать по невозмутимому финскому пилоту.

Гонкой на «Яс-Марине» завершится ожидаемо разочаровывающий сезон для команды россиянина Никиты Мазепина и его напарника Мика Шумахера Haas. Коллективу хочется завершить тяжелый год на высокой ноте, однако и это не представляется возможным. Мазепин заявил, что будет выступать в Абу-Даби на бракованном шасси. Более того, в случае проблем с техникой на тренировках россиянин и вовсе рискует пропустить заезд на «Яс-Марине», так как запасных запчастей у команды не осталось. Еще перед нынешним сезоном руководитель коллектива Гюнтер Штайнер заверял, что 2021 год будет тренировочным для Никиты и Шумахера, а все силы будут направлены на 2022-й. Хочется верить, что в следующем сезоне Haas и Никита Мазепин не будут выглядеть столь явным аутсайдерами «Формулы-1».

Гран-при Абу-Даби

Расписание уик-энда

10 декабря, пятница

12:30 Первая тренировка

16:00 Вторая тренировка

11 декабря, суббота

13:00 Третья тренировка

16:00 Квалификация

12 декабря, воскресенье

16:00 Гонка

Яс-Марина

Длина круга — 5,281 км

Количество кругов — 58

Дистанция гонки — 306,183 км