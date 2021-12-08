Шпионский детектив в «Формуле-1». Самый громкий скандал в истории «Больших призов»

Вспоминаем историю, в результате которой одна из легендарных команд «Формулы-1» была дисквалифицирована. Раскрыть дело помог обычный сотрудник копировального центра.

На этой неделе Льюис Хэмилтон может стать восьмикратным чемпионом мира — самым титулованным в истории. Но мало кто помнит, что начиналась карьера британца совсем невесело. Команда «Макларен», за которую Хэмилтон выступал в своем дебютном сезоне, была обвинена в промышленном шпионаже и лишена всех очков в Кубке конструкторов. Пилотов подозрения вроде бы не коснулись, но скандал вышел громким. Вспоминаем историю, развитие которой 22-летний Льюис имел возможность наблюдать изнутри.

Шел сезон 2007 года. Завершил карьеру Михаэль Шумахер (позже он вернется, но речь сегодня не о нем). В «Феррари» его заменил Кими Райкконен из «Макларен», напарником которого был Фелипе Масса. В «Макларен» же собрались двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо и амбициозный новичок — британец Льюис Хэмилтон. Его предпочли Педро де ла Росе, который вернулся на роль тест-пилота. Именно эти две команды считались главными фаворитами чемпионата, что в итоге и подтвердилось — основная борьба шла между ними.

А вот по поводу честности методов борьбы возникли вопросы. В «Макларен» были уверены, что их соперники получили преимущество вопреки правилам благодаря гибкому днищу болида и сепаратору заднего антикрыла. В ФИА протест отклонили — на тот момент регламенту это не противоречило, но эта ситуация только разожгла скандал с новой силой. Новинка, использованная «Феррари», в итоге была запрещена. «Скудерия» тем временем обнаружила в своих рядах «крота».

Найджел Степни. Фото Kent Online

Кто обо всем рассказал соперникам

Слил соперникам информацию о технических деталях болида Найджел Степни — бывший главный механик «Феррари», который перешел на должность главы отдела развития. Но пробыл он там недолго. Собственная команда в лице ее руководителя Жана Тодта обвинила его в шпионаже в пользу «Макларен». Британца заподозрили и в саботаже — он якобы пронес странный белый порошок, который позднее обнаружили в баках болидов. Вскоре Степни уволили. Более того, последовало обращение в полицию и возбуждение уголовного дела.

Выяснилось, что Найджел передавал сведения о ситуации в команде Майку Кофлену, своему другу и главному дизайнеру «Макларен». В этом Найджел потом признался. Он отметил, что не хотел, чтобы его команда побеждала нечестно.

«Я люблю честные победы, — сказал Степни. — В «Формуле-1» всегда был вопрос с трактовкой правил, но все дело в том, где именно вы проводите черту — за гранью допустимого или до нее. Да, я пошел против команды, но говорил с Майком не для прессы. Я действительно хотел, чтобы эти решения были запрещены. Я считал, что будет неправильно, если мы выиграем с ними».

А вот обвинения в умышленном саботаже бывший механик отрицал категорически. Суд ему в итоге поверил, в этой части обвинения с него были сняты.

При расследовании обвинений в ФИА руководствовались и другими данными. В частности, стала доступна переписка Алонсо и де ла Росы, где они обсуждают данные, полученные от Степни. Например, де ла Роса прислал испанцу схему баланса веса в болиде «Феррари» и рассказал, что предоставил ее именно Найджел. Кроме того, они говорили о составе газа в шинах итальянской команды и рассуждали о том, как можно использовать эти данные.

Майк Кофлен. Фото PA

Как все вскрылось, или Cherchez la femme

Невольно поспособствовала раскрытию дела супруга Кофлена Труди. Она принесла внутренний документ «Феррари» в копировальный центр недалеко от базы «Макларен» в Уокинге. А сотрудник этого центра, по иронии судьбы, оказался фанатом «Феррари» и хейтером «Макларен». Пролистывая страницы, он понял, что копировать ему предстоит секретные документы Скудерии, а база главных конкурентов находится рядом. После того как Труди ушла, он сообщил обо всем в «Феррари», прислав также снимки с телефона и компьютера в подтверждение своих слов.

Райкконен, который, напомним, до «Феррари» был в «Макларен», рассказал любопытную деталь — команда неоднократно прослушивала радиопереговоры соперников с целью их анализа и использования в гонках. Тодт, получив эти данные от финна, снова подверг публичной резкой критике итальянскую «конюшню». Но на сей раз протест решили не подавать. Международная автомобильная федерация все же рассмотрела этот вопрос, но нарушений не нашла.

После того как сезон завершился, «Макларен» сам выдвинул обвинения в шпионаже — против «Рено». Команда утверждала, что ее бывший сотрудник Филип Макерет, перешедший как раз в «Рено», рассказал своему новому коллективу некоторые технические детали. Речь, в частности, о новом компоненте подвески, системе охлаждения масла двигателя, контроле гидравлической системы и так далее.

Найджел Степни (слева) и Жан Тодт.

Шантажист Алонсо

Знаменитый испанец сыграл существенную роль в шпионском скандале. О его переписке с де ла Росой мы уже упомянули. Кстати, сам Педро считает, что Фернандо ни в чем виноват. «Его обвинили в шпионском скандале, хотя не должны были, — сказал де ла Роса. — Думаю, за эти годы все осознали, что Фернандо, как и я, и многие другие, просто оказался в неудачное время в неудачном месте. Но тогда в верхушке шли другие, более серьезные сражения, о которых мы и не догадывались».

При этом руководитель «Макларен» Рон Деннис в беседе с президентом ФИА Максом Мосли заявлял, что Фернандо шантажирует его, угрожая опубликовать некую информацию. При этом Деннис утверждал, что никакого реального компромата у испанца на самом деле нет. В этот момент был в разгаре конфликт Алонсо и Хэмилтона — каждый из них хотел статуса гонщика номер один в команде.

Испанец требовал дать ему этот статус, в противном случае он грозился обнародовать данные, которые могут навредить команде. Деннис в ярости, он называет поступок гонщика «неслыханной наглостью», но сделать пока ничего не может.

Фернандо Алонсо и Льюис Хэмилтон. Фото Getty Images

Вердикт

13 сентября апелляционный комитет ФИА обнародовал свое решение. «Макларен» был признан виновным в промышленном шпионаже. Команда оказалась дисквалифицирована — ее исключили из таблицы Кубка конструкторов. Личный зачет при этом не тронули — гонщики сохранили свои очки. Кроме того, «конюшне» пришлось заплатить рекордный штраф в 100 миллионов долларов.

Конструкция болидов для следующего сезона была проанализирована экспертами ФИА перед тем, как «Макларен» допустили к соревнованиям. Это сделано для того, чтобы проверить машины на предмет похищенных у «Феррари» идей. По общему мнению, наказание оказалось мягким — за такой проступок команду могли и вовсе навсегда исключить из «Формулы-1».

Что касается обвинений «Макларена» в адрес «Рено», то в этом случае никаких санкций применено не было. В ФИА сочли, что собранная информация не могла навредить коллективу из Уокинга и является бесполезной.

Чем все закончилось

Драматичная борьба за чемпионство завершилась победой Райкконена. Алонсо и Хэмилтон финишировали с одинаковым количеством очков (109), проиграв победителю всего один пункт. В Кубке конструкторов «Макларен» даже без дисквалификации не победил бы — у него было бы 166 очков против 204 у «Феррари». Фернандо Алонсо покинул «Макларен» — контракт с ним был расторгнут. Следующий сезон он провел в «Рено» и стал участником другого скандала, о котором уже писал «СЭ».

Найджел Степни покинул «Формулу-1» и стал менеджером команды Sumo Power, участвующей в чемпионате мира FIA GT1. За участие в шпионском скандале ему дали год и восемь месяцев тюрьмы, но так как он пошел на сделку о признании вины, в действительности он не провел за решеткой ни дня. В 2014 году он погиб в ДТП.

Найджел Кофлен был отстранен от работы с «Макларен», но дисквалификации и судебного преследования избежал. С 2011 по 2013 год работал главным инженером «Уильямс». С 2013 года является техническим директором гоночной серии Richard Childress Racing.

Президент «Феррари» Лука ди Монтедземоло посвятил победный дубль тому самому сотруднику копировального центра, имя которого осталось неизвестным. Он дал важные показания, которые помогли расследовать дело. Есть информация, что по окончании сезона ему подарили автомобиль красного цвета. Как вы догадываетесь, это был не «Макларен».