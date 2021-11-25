«Я согласился помочь и врезался в стену». Как гонщика «Формулы-1» вынудили разбить машину ради триумфа напарника

История одного из самых грязных скандалов в королевской серии, когда ради победы Алонсо в Сингапуре Нельсинью Пике рисковал жизнью.

Всем известно, что ради побед в спорте все причастные к результату готовы на очень многое, но в «Формуле-1» гонщики во имя командной тактики порой наступают на горло собственной песне. Однако план руководителя команды «Рено» на «Гран-при Сингапура» 2008 года все равно оказался дьявольским. Специально устроить аварию ради появления машины безопасности в выгодный для напарника момент — это за гранью добра и зла и совершенно не соотносится с принципами фэйр-плей. Причем в заговоре участвовал не кто-нибудь, а сын легенды бразильского автоспорта Нельсон Пике-младший и Флавио Бриаторе — менеджер, выигрывавший с Михаэлем Шумахером первые титулы величайшего чемпиона. Когда правда раскрылась, это стало шоком для болельщиков и ударило по репутации королевской серии. Но реальное наказание за жульничество понес только один человек.

Нельсон Пике после аварии. Фото Imago

Предыстория

Нельсинью Пике оказался не столь талантливым гонщиком, как его отец. В 2008 году он получил место в команде «Рено», но на фоне лидера той конюшни Фернандо Алонсо смотрелся очень бледно. Было понятно, что карьера юного бразильца в «Формуле-1», скорее всего, станет недолгой. Но Нельсинью очень хотел остаться, и ради этого согласился на очень спорный поступок. Правда, поначалу все выглядело совершенно естественно. В квалификации первого в истории «Гран-при Сингапура» Алонсо и Пике-младший заняли 15-е и 16-е места соответственно. В самой гонке Пике попал в аварию на 14-м круге. Тогда мало кто соотнес, что это случилось сразу после пит-стопа Алонсо и появление пейскара позволило лидеру «Рено» существенно продвинуться вверх. А потом Фернандо и вовсе выиграл «Гран-при», и за восхищением от его прорыва на верхнюю ступеньку подиума обстоятельства успеха забылись.

Болид Нельсона Пике после аварии. Фото bosshunting.com.au

Эта победа все же оказалась скандальной. После завершения гонки все обсуждали невероятное везение Алонсо и удивительное развитие событий в целом. Хитрый план «Рено» не разгадал никто, но на самом деле он был. Широкая общественность узнала об этом только в 2009 году, когда Пике лишился места в «Рено». О его увольнении объявили 3 августа, а за пять дней до этого он написал письмо в Международную федерацию автоспорта (ФИА), где подробно рассказал о том, что случилось на том злополучном «Гран-при Сингапура». Крушение всех надежд на продолжение карьеры в королевской серии развязало Нельсинью язык.

Разоблачение

Замысел состоял в следующем: бразилец умышленно попадает в аварию, незадолго до нее Алонсо отправляется в боксы и успевает вовремя вернуться. После инцидента болиды неизбежно выстриваются за машиной безопасности. При этом, по тогдашним правилам, при нахождении на треке пейскара пит-лейн будет закрыт. Испанец пользуется ситуацией и поднимается на несколько мест, пока есть возможность. При этом Фернандо изначально стартовал с небольшим количеством топлива, рассчитывая на дозаправку за счет раннего пит-стопа.

Фернандо Алонсо. Фото Getty Images

Просили Пике о преднамеренной аварии руководитель команды Флавио Бриаторе и технический директор Пэт Симмондс. Это должно было произойти на 13-14-м круге, причем в месте, где не было кранов для эвакуации болида, что обязательно привело бы к появлению машины безопасности. А Алонсо с очень легким болидом на старте должен был продвигаться вперед, а после инцидента за счет тактической хитрости поднялся еще выше. Бразилец на эту схему согласился. Он боялся остаться без места в «Формуле-1» и хотел продлить контракт, поэтому решил не перечить боссам. Он только попросил уточнить, на каком именно круге должна произойти авария.

Пэт Симондс. Фото Getty Images

— После встречи с Симондсом и Бриаторе господин Симондс отвел меня в сторону и, используя схему трассы, точно указал поворот, в котором я должен был разбить машину, — рассказывал потом Нельсинью следственной комиссии ФИА. — Поворот был выбран, исходя из отсутствия подъемных кранов, позволяющих быстро эвакуировать машину. В нем не было дополнительных выездов с трассы, которые позволили бы маршалам убрать поврежденную машину. Авария в этом месте почти бесспорно гарантировала создание непреодолимой преграды, для устранения которой потребовался бы выезд машины безопасности.

Конспирация была полной. Для вида Бриаторе и Симондс сокрушались из-за вылета Пике по радио, спрашивали, в порядке ли он, а сам бразилец извинялся перед командой. Далее они притворно удивлялись прогрессу Алонсо, спрашивали, на каком он теперь месте. Содержание переговоров не свидетельствовало об обмане — в этом у них все получилось гладко. После гонки Бриаторе поблагодарил Пике, сказав ему спасибо. На этом все закончилось — больше эта тема не поднималась.

Зато ее решил поднять сам Пике. После того как его убрали из команды, он решил, что дальше молчать нет смысла. В своем письме ФИА он рассказал про все обстоятельства случившегося, о том, кто его просил специально угодить в аварию. Выяснилось, что, несмотря на внешнюю покорность, бразилец уже тогда вел свою игру. Так, на радиопереговорах Пике несколько раз просил назвать номер круга, чего обычно никогда не делал. Не посвященный в дело человек, скорее всего, не обратил бы на это внимания. Он указал также, что вопрос безопасности не обсуждался, его только попросили «быть осторожным». Вероятно, имелось в виду, что ему нужно избежать травм.

Нельсинью объяснил, что сильно нервничал из-за того, что Бриаторе не торопился сообщать ему, будет ли продлен контракт на 2009 год. Вместо этого он неоднократно просил подписать «опцион», ограничивающий его от переговоров с другими командами, оказывал на него давление по этому поводу. Гонщик на тот момент сомневался, продлят ли с ним контракт. Потому он решился на вариант с аварией, чтобы увеличить свои шансы остаться на следующий год. Прямо ему об этом не говорили, но он подумал, что эта ситуация может помочь ему сохранить место в команде.

Последствия

Расследование подтвердило, что бразилец сказал правду. Пике, что называется, поняли и простили. Так как он чистосердечно во всем признался, то его никак не наказали. Правда, бразилец в любом случае в «Формулу-1» больше не вернулся. Выступал в NASCAR, затем отправился в «Формулу Е», где стал чемпионом мира. Пострадала только его репутация: его поступок и то, что он рассказал обо всем только в следующем году, вызвали критику. Что касается «Рено», то команда была дисквалифицирована условно.

Не получил наказания и Фернандо Алонсо. Расследователям не удалось доказать, что он что-то знал о готовящейся афере, хотя было очень странно, что он стартовал с полупустыми баками, и спокойно доверился в этом команде. Как бы то ни было, испанец спокойно продолжил выступления в «Больших призах». В 2010 году двукратный чемпион мира перебрался в «Феррари», потом выступал за «Макларен». Сейчас является пилотом «Альпина» и накануне впервые за семь лет поднялся на подиум. 40-летний гонщик стал третьим на «Гран-при Катара».

Зато по полной были наказаны Бриаторе и Симондс. Первый был дисквалифицирован ФИА пожизненно, второй — на пять лет. Более того, Бриаторе обязали продать акции ФК «Куинз Парк Рейнджерс», так как по правилам Футбольной ассоциации Англии отстраненным в другом виде спорта лицам нельзя владеть контрольным пакетом акций клубов. Также махинатор перестал быть личным менеджером Марка Уэббера и Хейкки Ковалайнена.

Флавио Бриаторе и Фернандо Алонсо. Фото Getty Images

Итальянский бизнесмен обратился в суд и добился отмены санкций. Парижский суд признал решение ФИА нелегитимным и обязал отменить ограничения в отношении Бриаторе и Симондса. Федерация подала встречный иск, но затем отозвала его, договорившись с фигурантами дела, что они не будут занимать руководящие должности в «Ф-1» до 31 декабря 2012 года и до конца 2011 года в других сериях. Несмотря на это, Флавио так и не вернулся в «Формулу-1». В многочисленных интервью он говорил, что нынешняя королевская серия ему не нравится. Симондс же с был консультантом команды «Верджин», вел колонку в журнале «F1 Racing», занимал должность главного технического директора команды «Уильямс», работал на ТВ, а потом даже стал техническим директором «Формулы-1». Да, в «Больших призах» наняли на работу дисквалифицированного за жульничество сотрудника, и это никого не смутило. И работает он до сих пор, занимаясь, в частности, реформой технического регламента гонок.