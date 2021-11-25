«Я согласился помочь и врезался в стену». Как гонщика «Формулы-1» вынудили разбить машину ради триумфа напарника
Всем известно, что ради побед в спорте все причастные к результату готовы на очень многое, но в «Формуле-1» гонщики во имя командной тактики порой наступают на горло собственной песне. Однако план руководителя команды «Рено» на «Гран-при Сингапура» 2008 года все равно оказался дьявольским. Специально устроить аварию ради появления машины безопасности в выгодный для напарника момент — это за гранью добра и зла и совершенно не соотносится с принципами фэйр-плей. Причем в заговоре участвовал не кто-нибудь, а сын легенды бразильского автоспорта Нельсон Пике-младший и Флавио Бриаторе — менеджер, выигрывавший с Михаэлем Шумахером первые титулы величайшего чемпиона. Когда правда раскрылась, это стало шоком для болельщиков и ударило по репутации королевской серии. Но реальное наказание за жульничество понес только один человек.
Предыстория
Нельсинью Пике оказался не столь талантливым гонщиком, как его отец. В 2008 году он получил место в команде «Рено», но на фоне лидера той конюшни Фернандо Алонсо смотрелся очень бледно. Было понятно, что карьера юного бразильца в «Формуле-1», скорее всего, станет недолгой. Но Нельсинью очень хотел остаться, и ради этого согласился на очень спорный поступок. Правда, поначалу все выглядело совершенно естественно. В квалификации первого в истории «Гран-при Сингапура» Алонсо и Пике-младший заняли 15-е и 16-е места соответственно. В самой гонке Пике попал в аварию на 14-м круге. Тогда мало кто соотнес, что это случилось сразу после пит-стопа Алонсо и появление пейскара позволило лидеру «Рено» существенно продвинуться вверх. А потом Фернандо и вовсе выиграл «Гран-при», и за восхищением от его прорыва на верхнюю ступеньку подиума обстоятельства успеха забылись.
Эта победа все же оказалась скандальной. После завершения гонки все обсуждали невероятное везение Алонсо и удивительное развитие событий в целом. Хитрый план «Рено» не разгадал никто, но на самом деле он был. Широкая общественность узнала об этом только в 2009 году, когда Пике лишился места в «Рено». О его увольнении объявили 3 августа, а за пять дней до этого он написал письмо в Международную федерацию автоспорта (ФИА), где подробно рассказал о том, что случилось на том злополучном «Гран-при Сингапура». Крушение всех надежд на продолжение карьеры в королевской серии развязало Нельсинью язык.
Разоблачение
Замысел состоял в следующем: бразилец умышленно попадает в аварию, незадолго до нее Алонсо отправляется в боксы и успевает вовремя вернуться. После инцидента болиды неизбежно выстриваются за машиной безопасности. При этом, по тогдашним правилам, при нахождении на треке пейскара пит-лейн будет закрыт. Испанец пользуется ситуацией и поднимается на несколько мест, пока есть возможность. При этом Фернандо изначально стартовал с небольшим количеством топлива, рассчитывая на дозаправку за счет раннего пит-стопа.
Просили Пике о преднамеренной аварии руководитель команды Флавио Бриаторе и технический директор Пэт Симмондс. Это должно было произойти на 13-14-м круге, причем в месте, где не было кранов для эвакуации болида, что обязательно привело бы к появлению машины безопасности. А Алонсо с очень легким болидом на старте должен был продвигаться вперед, а после инцидента за счет тактической хитрости поднялся еще выше. Бразилец на эту схему согласился. Он боялся остаться без места в «Формуле-1» и хотел продлить контракт, поэтому решил не перечить боссам. Он только попросил уточнить, на каком именно круге должна произойти авария.
— После встречи с Симондсом и Бриаторе господин Симондс отвел меня в сторону и, используя схему трассы, точно указал поворот, в котором я должен был разбить машину, — рассказывал потом Нельсинью следственной комиссии ФИА. — Поворот был выбран, исходя из отсутствия подъемных кранов, позволяющих быстро эвакуировать машину. В нем не было дополнительных выездов с трассы, которые позволили бы маршалам убрать поврежденную машину. Авария в этом месте почти бесспорно гарантировала создание непреодолимой преграды, для устранения которой потребовался бы выезд машины безопасности.
Конспирация была полной. Для вида Бриаторе и Симондс сокрушались из-за вылета Пике по радио, спрашивали, в порядке ли он, а сам бразилец извинялся перед командой. Далее они притворно удивлялись прогрессу Алонсо, спрашивали, на каком он теперь месте. Содержание переговоров не свидетельствовало об обмане — в этом у них все получилось гладко. После гонки Бриаторе поблагодарил Пике, сказав ему спасибо. На этом все закончилось — больше эта тема не поднималась.
Зато ее решил поднять сам Пике. После того как его убрали из команды, он решил, что дальше молчать нет смысла. В своем письме ФИА он рассказал про все обстоятельства случившегося, о том, кто его просил специально угодить в аварию. Выяснилось, что, несмотря на внешнюю покорность, бразилец уже тогда вел свою игру. Так, на радиопереговорах Пике несколько раз просил назвать номер круга, чего обычно никогда не делал. Не посвященный в дело человек, скорее всего, не обратил бы на это внимания. Он указал также, что вопрос безопасности не обсуждался, его только попросили «быть осторожным». Вероятно, имелось в виду, что ему нужно избежать травм.
Нельсинью объяснил, что сильно нервничал из-за того, что Бриаторе не торопился сообщать ему, будет ли продлен контракт на 2009 год. Вместо этого он неоднократно просил подписать «опцион», ограничивающий его от переговоров с другими командами, оказывал на него давление по этому поводу. Гонщик на тот момент сомневался, продлят ли с ним контракт. Потому он решился на вариант с аварией, чтобы увеличить свои шансы остаться на следующий год. Прямо ему об этом не говорили, но он подумал, что эта ситуация может помочь ему сохранить место в команде.
Последствия
Расследование подтвердило, что бразилец сказал правду. Пике, что называется, поняли и простили. Так как он чистосердечно во всем признался, то его никак не наказали. Правда, бразилец в любом случае в «Формулу-1» больше не вернулся. Выступал в NASCAR, затем отправился в «Формулу Е», где стал чемпионом мира. Пострадала только его репутация: его поступок и то, что он рассказал обо всем только в следующем году, вызвали критику. Что касается «Рено», то команда была дисквалифицирована условно.
Не получил наказания и Фернандо Алонсо. Расследователям не удалось доказать, что он что-то знал о готовящейся афере, хотя было очень странно, что он стартовал с полупустыми баками, и спокойно доверился в этом команде. Как бы то ни было, испанец спокойно продолжил выступления в «Больших призах». В 2010 году двукратный чемпион мира перебрался в «Феррари», потом выступал за «Макларен». Сейчас является пилотом «Альпина» и накануне впервые за семь лет поднялся на подиум. 40-летний гонщик стал третьим на «Гран-при Катара».
Зато по полной были наказаны Бриаторе и Симондс. Первый был дисквалифицирован ФИА пожизненно, второй — на пять лет. Более того, Бриаторе обязали продать акции ФК «Куинз Парк Рейнджерс», так как по правилам Футбольной ассоциации Англии отстраненным в другом виде спорта лицам нельзя владеть контрольным пакетом акций клубов. Также махинатор перестал быть личным менеджером Марка Уэббера и Хейкки Ковалайнена.
Итальянский бизнесмен обратился в суд и добился отмены санкций. Парижский суд признал решение ФИА нелегитимным и обязал отменить ограничения в отношении Бриаторе и Симондса. Федерация подала встречный иск, но затем отозвала его, договорившись с фигурантами дела, что они не будут занимать руководящие должности в «Ф-1» до 31 декабря 2012 года и до конца 2011 года в других сериях. Несмотря на это, Флавио так и не вернулся в «Формулу-1». В многочисленных интервью он говорил, что нынешняя королевская серия ему не нравится. Симондс же с был консультантом команды «Верджин», вел колонку в журнале «F1 Racing», занимал должность главного технического директора команды «Уильямс», работал на ТВ, а потом даже стал техническим директором «Формулы-1». Да, в «Больших призах» наняли на работу дисквалифицированного за жульничество сотрудника, и это никого не смутило. И работает он до сих пор, занимаясь, в частности, реформой технического регламента гонок.
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