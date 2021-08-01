Окон победил в венгерском триллере. «Мерседес» испортил гонку себе и Ферстаппену

Сенсационные результаты перед летним перерывом

«Гран-при Венгрии»

1. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 2:04.43,199

2. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1,859

3. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 2,736

4. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 15,018

5. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 15,651

6. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1.03.614

7. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1.15.803

8. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1.17.910

9. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1.19.094

10. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 1.20.244

11. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг

12. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1 круг

13. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 1 круг

14. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1 круг

Не финишировали: Никита Мазепин (Россия, Haas), Ландо Норрис (Великобритания, McLaren), Серхио Перес (Мексика, Red Bull), Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes), Шарль Леклер (Монако, Ferrari), Ленс Стролл (Канада, Aston Martin).

«Формула-1» отправляется на летний перерыв, закрыв первую половину сезона феноменальной гонкой. «Гран-при Венгрии» получился удивительным этапом, который происходит раз в десятилетие. Свою первую победу в карьере одержал Эстебан Окон, а выступление лидеров сезона отошло на второй план.

Хэмилтон берет поул назло трибунам

Льюис Хэмилтон взял свой 101-й поул в карьере, однако в концовке квалификации произошел неоднозначный инцидент с участием британца и пилотов «Ред Булла». На свою последнюю попытку в третьем сегменте пилот «Мерседеса» выехал непосредственно впереди Ферстаппена и Серхио Переса. «Быки» не торопились обгонять Хэмилтона, а сам Льюис не собирался их пропускать. В итоге британец и голландец в последней попытке не улучшили свое время и остались на первой и третьей позициях соответственно. Перес же и вовсе не успел начать свой быстрый круг. Хэмилтон отрицал, что специально притормаживал «Ред Булл», но венгерским трибунам этот инцидент не понравился настолько, что британец был встречен бурей свиста.

Хэмилтон и Валттери Боттас заняли первый ряд, тогда как Ферстаппен и Перес начинали гонку позади их. Лучшим из остальных стал Пьер Гасли, опередив в квалификации Ландо Норриса и Шарля Леклера. Эстебан Окон, Фернандо Алонсо и Себастьян Феттель замкнули десятку квалификации. Даниель Риккьярдо не пробился в третий сегмент и начинал гонку позади Феттеля, а Карлос Сайнс разбил свой болид в квалификации, что привело к старту с 15-й позиции.

Боттас выбивает Ферстаппена на старте

За полчаса до старта на «Хунгароринге» пошел дождь, который вынудил стратегов менять планы на гонку. В итоге 19 пилотов решили стартовать на промежуточной резине, а Антонио Джовинацци успел заехать в боксы за дождевой.

Боттас стал главным антигероем начала гонки. Он никогда не отличался резкими стартовыми рывками в дождевых условиях, что подтвердилось и на «Хунгороринге». Финн сначала пропустил Ферстаппена и Норриса, а затем слишком поздно начал тормозить перед первым поворотом. Это привело к массовой аварии, которая позволила Хэмилтону забыть о преследователях. Боттас влетел в Норриса и отправил его «Макларен» в Ферстаппена, сам параллельно задев Переса. Ландо и Серхио сошли с дистанции, а Макс получил большие повреждения, но продолжил гонку.

Позади этой группы случилась не менее массовая авария. Ленс Стролл, пытаясь увернуться от хаоса впереди, срезал первый поворот и влетел в бок Леклера, а тот развернул Риккьярдо. Контакта не избежал и Гасли, хотя особых повреждений француз не получил. В итоге канадец и монегаск закончили свое выступление в Венгрии, а австралиец и француз оказались вне десятки. Чтобы убрать огромное количество обломков, дирекция гонки вывесила красный флаг.

Жесткий просчет «Мерседеса» выводит Окона в лидеры

Остановка гонки позволила перевести дух. Первое место оставалось за Хэмилтоном, однако позади лидера пелотон выглядел совсем непривычным. Благодаря неразберихе на старте Окон вышел на второе место, Феттель — на третье. Сайнс прорвался с 15-го места на четвертое, а Юки Цунода с 16-го на 5-е. Большой неожиданностью стала шестая позиция Николаса Латифи на «Уильямсе».

Трасса подсохла, а рестарт должен был пройти с места. Изначально многие выехали на прогревочный круг на промежуточной резине. Однако быстро стало понятно, что трек достаточно сухой для старта на сликах. Все завернули в боксы за «медиумом», кроме Хэмилтона, что привело к курьезной ситуации. Лишь Льюис стартовал со стартовой прямой, тогда как все остальные по очереди выезжали из пит-лейна. Это действительно был сильный просчет «Мерседеса», и Хэмилтон на следующем же круге заехал за сликами и оказался на последнем месте.

К удивлению, первым из пит-лейна выехал Джордж Расселл, но еще по ходу первого круга после рестарта из-за технических проблем откатился на седьмую строчку. В итоге в лидеры гонки вышел Эстебан Окон, а Себастьян Феттель не отставал от него. Тройку неожиданно замыкал «Уильямс» Латифи. Из пит-лейна не смог выехать Никита Мазепин. Россиянин закончил гонку в боксах из-за контакта с Райкконеном. Это был самый зрелищный и необычный старт в «Формуле-1» за последние годы.

Окон и Феттель сражаются за победу, Хэмилтон прорывается на подиум

Мало кто мог представить в этом году, что пилоты «Альпин» и «Астон Мартин» будут сражаться за победу, однако безумный «Гран-при Венгрии» подарил битву между Оконом и Феттелем за первое место. На протяжении всей дистанции Себастьян не отставал от Эстебана более чем на две секунды и сильно прессинговал француза. После серии пит-стопов Феттель мог пройти Окона, но небольшая заминка в боксах «Астон Мартина» оставила все на прежних местах. Латифи ожидаемо не смог остаться на третьем месте, хотя долго удерживал эту позицию.

Хэмилтон и Ферстаппен боролись за позиции вне десятки. Британец и голландец долго не могли пройти Джовинацци и Шумахера, что позволило гонщикам в очковой зоне оторваться от лидеров сезона. Тем не менее Хэмилтон решился поменять покрышки и погнался за подиумом. Ферстаппен же не мог продвинуться вперед из-за больших повреждений после аварии на старте. Голландец закончил гонку десятым и упустил лидерство в чемпионате.

Льюис Хэмилтон начал свою погоню за подиумом. Пройдя большое количество болидов, британец застрял на несколько кругов позади Алонсо. Оборона Фернандо позволила его напарнику по «Альпин» нарастить отрыв и обезопасить себя от потенциальных атак Хэмилтона. Испанец долго не пускал действующего чемпиона мира, но уступил за пять кругов до финиша. В концовке Хэмилтон обогнал Сайнса и занял третье место, что вывело британца на первое место в чемпионате перед летним перерывом.

Эстебан Окон впервые в карьере побеждает в «Формуле-1». Француз не пропустил Феттеля и принес «Альпин» много очков в чемпионате. Потрясающая победа должна закрыть все разговоры о правильности решения команды продлить контракт с Оконом. В конце очковой десятки «Уильямс» наконец сумел заработать первые баллы. Латифи провел феноменальную гонку и финишировал восьмым, а Расселл закончил заезд девятым. Очередная шикарная гонка этого сезона войдет в историю «Формулы-1».

Личный зачет: 1. Льюис Хэмилтон — 192. 2. Макс Ферстаппен — 186. 3. Ландо Норрис — 113. 4. Валттери Боттас — 108. 5. Серхио Перес — 104. 6. Шарль Леклер — 80. 7. Карлос Сайнс — 80. 8. Даниэл Риккьярдо — 50. 9. Пьер Гасли — 48. 10. Себастьян Феттель — 48. 11. Эстебан Окон — 39. 12. Фернандо Алонсо — 36. 13. Ленс Стролл — 18. 14. Юки Цунода — 16. 15. Николас Латифи — 4. 16. Джордж Расселл — 2. 17. Антонио Джовинацци — 1. 18. Кими Райкконен — 1. 19. Никита Мазепин — 0. 20. Мик Шумахер — 0.

Кубок конструкторов: 1. Mercedes — 300. 2. Red Bull — 290. 3. McLaren — 163. 4. Ferrari — 160. 5. Alpine — 75. 6. Aston Martin — 66. 7. AlphaTauri — 64. 8. Williams — 6. 9. Alfa Romeo — 2. 10. Haas — 0.