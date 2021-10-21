Хэмилтон не подпустит Ферстаппена к первой победе на «Гран-при США»

Шаткое преимущество голландца в чемпионате находится под угрозой.

Спустя два года «Трасса Америк» вновь примет этап «Формулы-1». Валттери Боттас, Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен заняли весь подиум последней гонки в Остине в 2019-м. Нет сомнений, что именно эта тройка сразится за победу на этот раз.

Вмешается ли Боттас в борьбу лидеров в Остине?

За шесть гонок до конца нынешнего сезона чемпионская интрига не собирается угасать. Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон теперь поочередно обмениваются лидерством в чемпионате после каждого этапа. По итогам «Гран-при Турции» на первое место вырвался голландец, однако его преимущество составляет всего лишь шесть очков. Большую роль в сражении за титул будут играть трассы, которые примут финал сезона.

Сложно предсказать, кому из лидеров больше подойдет трек в Остине, где пройдет следующий этап «Формулы-1». Нынешний год уже приучил, что результаты гонки могут сильно отличаться от предстартовых прогнозов. Исходя из данных прошлых лет, «Мерседес» является фаворитом в США. Команда Тото Вольфа побеждала пять раз в последних шести гонках в Остине. Тем не менее никогда не стоит списывать со счетов Макса Ферстаппена. В своем дебютном заезде на «Трассе Америк» за «Торо Россо» в 2015-м Макс финишировал на четвертой строчке. А в 2018-м голландцу удался прорыв с 18-го на второе место.

Хэмилтон и Ферстаппен, наконец, сойдутся в равной схватке, так как на этот раз технические штрафы должны обойти гонщиков стороной. В последних гонках второй пилот «Мерседес» Валттери Боттас воспользовался проблемами лидеров сезона. Финн уверенно выиграл в Турции, но отрыв от первой строчки в чемпионате все равно остается слишком большим. Боттас является действующим победителем «Гран-при США», а подписание контракта с «Альфа Ромео» явно прибавило уверенности финну. Так что не стоит удивляться, если за победу в Остине поспорят не только главные претенденты на титул, но и находящийся в отличной форме Боттас.

«Феррари» догоняет «Макларен»

По итогам этапа в США в борьбе за третью строчку в Кубке конструкторов может смениться фаворит. «Макларен» благодаря двойному подиуму в Италии сумел нарастить приличный отрыв. Однако спустя две гонки «Ферарри» сократила отставание до 7,5 очков. Пилоты Скудерии Шарль Леклер и Карлос Сайнс уже отбыли свои штрафы за замену двигателя, поэтому в Остине команда рассчитывает побороться за пятерку.

Позади этой группы «Альфа Таури» усилиями Пьера Гасли подбирается к «Альпин». Француз провел отменный заезд в Турции и помог команде отыграть несколько очков у коллектива из Энстоуна. А «Астон Мартин» отдаляется от пятой строчки в чемпионате. Себастьян Феттель и Лэнс Стролл не могут похвастаться стабильностью в наборе очков. Команда надеется переломить ситуацию в США.

Неожиданный выбор «Альфа Ромео»

«Уильямс» поборется за очки в США, а американская команда Никиты Мазепина «Хаас» готовится к тяжелому домашнему уик-энду. Однако главной новостью перед этапом в Остине стала потенциальная покупка «Андретти» контрольного пакета акций команды «Альфа Ромео».

До сих пор неизвестно, кто станет напарником Валттери Боттаса в коллективе из Хинвила. На последнее место в «Ф-1» в следующем году претендуют несколько гонщиков «Формулы-2», но переговоры с «Андретти» добавили нового пилота в этот список. По слухам, если сделка «Альфа Ромео» и «Андретти» будет успешной, в чемпионате может появится американский гонщик Колтон Херта. Молодой пилот уже выиграл несколько гонок серии «Индикар», а организаторы «Ф-1» не раз упоминали, что хотят видеть американского гонщика в чемпионате. Поэтому на «Гран-при США» стоит особенно внимательно следить за новостями в стане «Альфа Ромео».

Расписание уик-энда

22 октября, пятница

19:30 Первая тренировка

23:00 Вторая тренировка

23 октября, суббота

21:00 Третья тренировка

24 октября, воскресенье

00:00 Квалификация

22:00 Гонка

Трасса Америк

Длина круга — 5,513 км

Количество кругов — 56

Дистанция гонки — 308,405 км