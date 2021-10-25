Ферстаппен в нервной концовке не отдал Хэмилтону победу на «Гран-при США»

Лидеры сезона вновь устроили зрелищное сражение на протяжении всей гонки.

Чемпионат мира. 18-й этап. «Гран-при США»

1. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull)

2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — отставание 1,333

3. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 42,223

4. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 52,246

5. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 76,854

6. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 80,128

7. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 83,545

8. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 84,395

9. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1 круг

10. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1 круг

11. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1 круг

12. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1 круг

13. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг

14. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1 круг

15. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1 круг

16. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 2 круг

17. Никита Мазепин (Россия, Haas) — 2 круг

Не финишировали: Фернандо Алонсо (Испания, Alpine), Эстебан Окон (Франция, Alpine), Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri).

Выматывающая для главных претендентов за титул гонка в США закончилась в пользу Макса Ферстаппена. Голландец впервые в карьере одержал победу в Остине, однако Льюис Хэмилтон преследовал гонщика «Ред Булл» до самого клетчатого флага.

Перес лидирует на практиках, Ферстаппен — в квалификации

Пятничные тренировки на «Трассе Америк» ожидаемо начались с доминирования гонщиков «Мерседес», однако затем инициативу перехватили пилоты «Ред Булл». Вторую и третью практику возглавил Серхио Перес, а в квалификации мексиканец претендовал на поул. Тем не менее лучшими в субботней сессии оказались лидеры сезона. Макс Ферстаппен опередил на 0,209 секунды своего главного соперника Льюиса Хэмилтона. Напарник голландца Перес показал третий результат, а второй гонщик «Серебряных стрел» Валттери Боттас замкнул четверку. Однако финну не суждено было начать гонку среди лидеров: Валттери получил штраф в пять позиций на стартовой решетке из-за смены компонента силовой установки. Для Боттаса это уже третья замена за последние четыре гонки.

Шарль Леклер начинал гонку четвертым впереди своего партнера по «Феррари» Карлоса Сайнса и двух «Макларенов» Даниэля Риккьярдо и Ландо Норриса. Гонщики «Альфа Таури» Пьер Гасли и Юки Цунода также пробились в третий сегмент квалификации, но не смогли никого там опередить. Российский гонщик Никита Мазепин показал последний результат в субботу, но благодаря штрафам Джорджа Расселла, Фернандо Алонсо и Себастьяна Феттеля за смену двигателя пилот «Хаас» стартовал 17-м.

Агрессивная защита не помогла Ферстаппену

От такого мощного первого ряда стартовой решетки стоило ожидать зрелища, так как Ферстаппен и Хэмилтон подарили зрителям уже не одну драму в этом сезоне. Льюис намеривался агрессивно атаковать перед первом поворотом, а Макс — жестко защищаться. Так и случилось: британцу удался лучший стартовый рывок, голландец же сразу попытался лишить пространства для обгона. Макс резко сместился в сторону Льюиса перед первым поворотом, но Хэмилтон смог нырнуть вперед. Хотя Ферстаппен потерял лидерство, он не намеривался довольствоваться второй строчкой. В дальнейшем гонщик «Ред Булл» не отставал от Льюиса более чем на секунду и выжидал правильного момента для атаки.

Позади лидеров Перес и Леклер без нервов удержали свои позиции, а Сайнсу пришлось сразиться с Риккьярдо и Норрисом за пятую строчку. Испанец в зрелищной борьбе проиграл австралийцу, но удержал позади себя Ландо. Напарнику Хэмилтона Боттасу не удался стартовый прорыв. Финн застрял за Цунодой, а позже уступил в сражении с Гасли.

Тем временем Ферстеппен продолжал прессинговать Хэмилтона. Поняв, что пройти на трассе британца не представляется возможным, в «Ред Булл» решили зазвать Макса на пит-стоп. В «Мерседес» оставили британца на трассе, но Ферстаппен набрал настолько быстрый темп, что «Серебряным стрелам» нужно было срочно отвечать. После своей остановки в боксах Хэмилтон выехал позади лидера сезона. Отставание составляло пять секунд, и голландец комфортно контролировал ход гонки.

Борьба на пит-стопах

Пока один «Мерседес» боролся за победу, второй продолжал сражение с гонщиками «Альфа Таури» в конце очковой десятки. Боттасу не понадобилось обгонять Гасли. Француз досрочно закончил заезд из-за проблем с подвеской. Позже финн смог сломить сопротивление Цуноды и погнался за пилотами «Макларен» и «Феррари».

Высокие скорости и кочковатая трасса не позволяли гонщикам долго удерживать шины в хорошем состоянии. К 20-му кругу все пилоты совершили по пит-стопу, а ближе к 30-му началась вторая волна остановок. Хэмилтон взвинтил темп и сократил отставание от Ферстаппена до трех секунд. В «Ред Булл» не стали медлить и вновь зазвали Макса за новым комплектом самой жесткой резины. Пилот «Мерседеса» не отреагировал на действия «Быков» и собирался остаться без пит-стопа как можно дольше. В итоге спустя семь кругов Хэмилтон сменил покрышки и начал последнюю погоню за гонщиком «Ред Булл», который опережал его на восемь секунд.

За 15 кругов до конца активизировалось сражение между «Феррари» и «Маклареном». Леклер уверенно возглавлял группу лучших из остальных, а Риккьярдо и Сайнс боролись за пятую позицию. Испанец попробовал атаковать австралийца, но Даниэл в жесткой манере не пропустил Карлоса. Вскоре к этому сражению присоединился Боттас, который ранее прошел Норриса.

Ферстаппен побеждает в нервной концовке

Кругов оставалось все меньше и меньше, а Хэмилтон успел сократить отрыв от лидера гонки до минимума. Льюис готовился нанести решающий удар, а Макс не собирался терять победу и первое место в чемпионате. В итоге Хэмилтон не смог приблизиться к Ферстаппену, чтобы атаковать, и голландец в нервной концовке удержался на первой строчке. Макс благодаря первой победе на «Гран-при США» увеличил отрыв в чемпионате от Хэмилтона до 12 очков. До конца сезона осталось пять гонок, однако сражение за титул еще далеко от развязки.

Серхио Перес второй раз подряд финишировал на подиуме, а Шарль Леклер провел гонку без борьбы и закончил заезд четвертым. Риккьярдо удержался на пятой позиции, Сайнс на последнем круге уступил Боттасу в борьбе за шестое место. Десятку замкнули Ландо Норрис, Юки Цунода и Себастьян Феттель.