Взять вечный рекорд или помочь напарнику? Дилемма Ферстаппена на «Гран-при Мексики»

Максу придется уступить, чтобы не разгневать местную публику.

За несколько этапов до окончания сезона «Ред Булл» уже официально оформил титулы в личном и командном зачетах. «Быкам» ничего не остается, как порезвиться в концовке года, а домашний для Серхио Переса «Гран-при Мексики» как никогда кстати пройдет в эти выходные. Увидим ли мы борьбу Ферстаппена и местного героя за победу в Мехико? Или же Макс легко умчится за своим рекордным 14-м триумфом в сезоне?

Чекомания

Домашний этап — важнейшее событие в сезоне для гонщика «Ф-1». Безумная поддержка Макса Ферстаппена в Нидерландах и Льюиса Хэмилтона в Великобритании не раз помогала лучшим пилотам последних сезонов добиваться успеха у себя на родине. Однако стоит признать, что рев британских и даже голландских трибун несколько меркнет на фоне неистового мексиканского боления за Серхио Переса.

Чеко очень популярен у себя на родине, поэтому неудивительно, что уроженца Гвадалахары признают героем всей страны. Еще во время выступлений Серхио за «Форс Индию» и «Рейсинг Пойнт» каждое действие со стороны мексиканца на Автодроме имени братьев Родригес сопровождалось бурей эмоций с трибун. Будь то легкий обгон за позицию вне десятки или же незначительная помарка в исполнении Переса — мексиканцы с замиранием сердца болели за своего героя. В прошлом году Серхио впервые смог лидировать и приехать на подиум на «Гран-при Мексики». Тем не менее на этот раз местные фанаты ждут большего от своего героя. Если Пересу удастся победить в эти выходные, то чекомания достигнет невероятного предела в Мексике.

Макс Ферстаппен. Фото Reuters

Огорчит ли Ферстаппен всю Мексику?

Пускай все задачи на сезон в команде Переса уже решены, триумф у себя на родине не будет легкой задачей для Серхио. Мексиканец встретит сильное сопротивление не только со стороны «Феррари» и «Мерседес», но и от собственного напарника по «Ред Булл». Хотя Пересу удавалось побеждать Ферстаппена на отдельных этапах, Макс — ярко выраженный первый номер коллектива. Он деклассировал Чеко в квалификациях, а в гонках мексиканец редко мог угнаться за голландцем. На прошлом уик-энде в США Ферстаппен доказал, что все еще голоден до побед, поэтому в концовке нынешнего сезона Макс не сбавит оборотов.

Более того, голландец все еще гонится за новыми рекордами. На данный момент Макс одержал 13 побед в нынешнем чемпионате и сравнялся по этому показателю с Себастьяном Феттелем образца 2013 года и Михаэлем Шумахером, который так доминировал в 2004-м. У Макса остается еще три шанса, чтобы взять новую веху, однако он явно не станет откладывать победы на потом. Такого мотивированного голландца победить чрезвычайно сложно, поэтому Пересу не стоит ждать милости от напарника. Тем не менее Макс и Серхио прекрасно ладят друг с другом, ведь Ферстаппен не раз называл Чеко легендой за его помощь в борьбе за титул в прошлом году. Таким образом, не стоит удивляться, если Макс исполнит что-то вроде «Гран-при США» — 2002, когда на финише заезда Шумахер сделал щедрый подарок Рубенсу Баррикелло.

Лэнс Стролл. Фото AFP

Прогресс «Астон Мартин»

Все внимание в Мексике будет направлено на «Ред Булл», однако «Феррари» и «Мерседес» также поучаствуют в битве за победу. Шарль Леклер сражается с Пересом за вторую строчку в личном зачете, так что монегаску принципиально важно переиграть мексиканца на его территории. Карлос Сайнс подтянулся по темпу к напарнику, поэтому внутрикомандная борьба в Скудерии пока не окончена. В «Мерседес» Льюис Хэмилтон набрал форму. Британец во второй половине сезона смотрится сильнее Джорджа Расселла, но все еще ищет первую победу в году. Сложно поверить, что Льюис действительно может остаться без первых мест в этом сезоне.

Позади лидеров самой интересной командой на данный момент представляется «Астон Мартин». Коллектив Лоуренса Стролла добился прогресса после скверной первой части сезона. Лэнс Стролл каждый уик-энд претендует на места в десятке, а Себастьян Феттель стабильно зарабатывает очки. «Астон Мартин» настолько взвинтил темп, что теперь считается фаворитом в борьбе за шестое место в Кубке конструкторов. Их конкурентом является «Альфа Ромео», провалившая вторую половину года. После июня команда набрала лишь один балл, но в концовке сезона у Валттери Боттаса и Чжоу Гуаньюя еще будут возможности сразиться с «Астон Мартин». В Мексике стоит обратить внимание именно на эту битву.

Автодром имени братьев Родригес

Длина круга — 4,304 км

Количество кругов — 71

Дистанция гонки — 305,354 км



Расписание уик-энда

28 октября, пятница

21.00. Первая тренировка

29 октября, суббота

00.00. Вторая тренировка

20.00. Третья тренировка

23.00. Квалификация

30 октября, воскресенье

23.00. Гонка