Флешбэки из 2021 года. Ферстаппен и Хэмилтон сцепились на «Гран-при США»

Голландец подарил «Ред Булл» Кубок конструкторов в эмоциональный уик-энд для «быков».

Несмотря на окончание борьбы за чемпионство в этом году, «Формула-1» продолжает радовать зрелищными уик-эндами. «Гран-при США» оказался богатым на события, но на первый план вышли слезы в «Ред Булл». «Быки», потеряв создателя и получив огромное сопротивление со стороны соперников, одержали историческую победу в Остине.

Не до квалификации

Завоевав на «Гран-при Японии» титул в личном зачете, в США «Ред Булл» готовился отпраздновать триумф в Кубке конструкторов. Торжественный уик-энд в Остине резко помрачнел в субботу — перед квалификацией подтвердилась новость о смерти владельца и основателя компании «Ред Булл» Дитриха Матешица. Многие гонщики, особенно Макс Ферстаппен и Себастьян Феттель, эмоционально отреагировали на печальные известия об уходе человека, который предопределил их спортивные карьеры.

Тяжелая новость ударила по «Ред Булл», и в квалификации «быки» уступили гонщикам из «Феррари». Карлос Сайнс довольно неожиданно стал победителем в битве за поул. Леклер, Ферстаппен и Перес замкнули четверку сессии, однако Шарль и Серхио получили штрафы за смену элементов силовой установки. В итоге на одном ряду с Сайнсом заезд начинал чемпион нынешнего сезона, Перес стартовал девятым, а Леклер — 12-м.

На второй ряд решетки передвинулись Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл, а герой квалификации Лэнс Стролл рвался в бой с пятого места, что стало лучшей стартовой позицией для «Астон Мартин» в этом сезоне. Позади канадца расположились Ландо Норрис, Валттери Боттас и Алекс Албон, а Феттель замкнул десятку. Кроме Леклера и Переса технические штрафы получили также некоторые гонщики, в том числе пилоты «Альпин». Фернандо Алонсо переместился с девятой строчки на 14-ю, а Эстебан Окон стартовал с пит-лейна.

Сайнс прощается с шансами на победу

Воскресенье в Остине выдалось солнечным, хотя не обошлось и без сильного ветра. Пилоты были уверены, что резкие порывы на некоторых участках трассы серьезно повлияют на сюжет предстоящей гонки. Такие погодные условия вкупе с высоким износом шин предвещали интригующий заезд. Практически все пилоты выбрали «медиум» на старт. Отличиться решились гонщики «Альпин» и «Хаас», взяв «хард» на первый отрезок гонки.

Мечты Сайнса о второй победе в карьере в «Формуле-1» разрушились спустя всего лишь несколько секунд после старта заезда в Остине. Карлос медленнее Макса рванул с места, а уже в первом повороте стал жертвой опрометчивого маневра со стороны Расселла. Джордж, протаранив испанца, развернул машину пилота «Феррари» и отправил Карлоса на последнюю строчку. Алый болид не смог оправиться от удара британца, и Скудерия зазвала Карлоса в боксы ради схода. В итоге Расселл за свое действие на старте получил штраф в пять секунд, который вряд ли удовлетворил раздосадованного Сайнса.

Макс, оставшись без главного соперника в гонке, погнался за победой в США. Тем не менее его оппонент по прошлому сезону Хэмилтон не отставал. Резвее же всех на старте оказались пилоты «Астон Мартин». Стролл и Феттель сориентировались во время столкновения лидеров и вырвались на третью и пятую строчки соответственно. Вскоре Расселл, Перес и Леклер легко обогнали дерзких канадца и немца, однако гонщики «Астон Мартин» оставались фаворитами за места лучших из остальных. Позади этой группы быстрее всех смотрелся Гасли. Пьер обошел Боттаса и Норриса, а Албон, которому не хватало темпа бороться за очки, вылетел из десятки еще до первой волны пит-стопов.

Машина безопасности помогает Леклеру

Сильный ветер давал о себе знать, так как некоторые пилоты начали совершать ошибки. Макс жаловался по радио на порывы, а Латифи развернуло на первом секторе. Параллельно началась первая волна пит-стопов, которая не принесла особых изменений в группе лидеров. Разве что Расселл, отбыв свое наказание, вернулся на трассу позади Переса и Леклера. К слову, Шарль оттягивал свою первую остановку и в итоге получил «бесплатный» пит-стоп. Дело в том, что Боттас потерял управление на последнем секторе «Трассы Америк» и припарковал свой болид в гравии, чем вызвал пейс-кар. Нейтрализацией гонки воспользовался Леклер, поехав за новыми покрышками. Шарль, оказавшись после пит-стопа, на четвертой позиции позади Переса, включился в борьбу за подиум.

Машина безопасности помогла не только монегаску. Феттель, пилоты «Альпин» и «Хаас» также впервые заехали в боксы и отыграли важные позиции. Себастьян стал лучшим из остальных на шестой строчке, Алонсо — девятым, а Шумахер с Оконом и Магнуссеном на рестарте должны были атаковать пилотов, замыкающих десятку.

Сейфти-кар лишь ненадолго покинул трассу, так как буквально на рестарте случилась серьезная авария. Стролл, пытаясь отразить атаку Алонсо, немного не рассчитал. Канадец во время обороны дернулся в сторону испанца, что привело к жесткому столкновению. Фернандо, врезавшись в Лэнса, несколько секунд пролетел на двух колесах и столкнулся о барьер. Испанец, несмотря на многочисленные повреждения своего болида, смог продолжить заезд. Канадцу же повезло куда меньше: в результате аварии вся задняя часть машины Лэнса была разрушена.

Второй рестарт обошелся без драмы. Тем не менее Ферстаппену не получалось нарастить отрыв. Макса и Льюса разделяло не более двух секунд, а Леклер, пройдя красивым обгоном Переса, не отставал от лидеров. Серхио же не мог поддерживать темп этой тройки и позже оборонялся от атак Расселла.

Ферстаппен спасает победу

На 36-м круге «Ред Булл» неожиданно для всех дрогнул. В ответ на второй пит-стоп Хэмилтона «быки» зазвали Макса за новыми покрышками. Из-за проблем с гайковертом Ферстаппен бесконечно долго простоял в боксах, что позволило не только Хэмилтону вырваться на первую строчку, но и Леклеру пройти голландца. Разъяренный Макс тут же рванул в атаку. Шарль не смог удержать действующего чемпиона позади себя, и Ферстаппен погнался за Хэмилтоном.

С каждым кругом «Ред Булл» сокращал отрыв от «Мерседес». Зрители уже предвкушали продолжение противоречивых баталий Макса и Льюиса прошлого года. На последних кругах дистанции Ферстаппен догнал Хэмилтона и начал атаковать британца. Ярчайшая схватка завершилась в пользу действующего чемпиона мира. Голландец прошел Хэмилтона и триумфально завершил тяжелейшую гонку, не дав Льюису впервые в этом сезоне стать победителем заезда. Леклер не смог догнать группу лидеров и финишировал третьим.

Победа Ферстаппена позволила «Ред Булл» взять Кубок конструкторов в уик-энде, который был омрачен смертью создателя компании. Макс и Серхио, завершивший заезд четвертым, ожидаемо посвятили успешный результат в США и командный титул Матешицу.

Пятым финишировал Расселл, а позади британца развернулась жесткая схватка за вакантные места в десятке. В итоге Норрис стал лучшим из остальных, а Алонсо на раненном болиде добрался до седьмой строчки. Одним из героев гонки стал Феттель, который, несмотря на медленный второй пит-стоп, на последних кругах гонки совершил большое количество обгонов. Себастьян на последних метрах дистанции отобрал восьмую строчку у Магнуссена, совершившего лишь одну остановку в боксах. Десятку замкнул Цунода, стартовавший в гонке с последнего ряда.

Следующий «Гран-при» пройдет уже через неделю в Мексике, где главным фаворитом заезда будет местный герой Серхио Перес.