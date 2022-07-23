Как жена выходила Мику Хаккинена после аварии, а он потом бросил ее с двумя детьми

История любви, которой завидовали многие и которая закончилась изменой и расставанием.

Финский гонщик Мика Хаккинен был главным конкурентом великого Михаэля Шумахера в «Формуле-1» в конце 1990-х. Это противостояние на гоночной трассе стало легендарным. На счету Мики два чемпионских титула «Формулы-1» (1998, 1999) и невероятные испытания судьбы. И у него многое не получилось бы, если бы не его первая жена Эрья, которая сыграла особую роль в его жизни.

Познакомились Мика и Эрья в 1995 году в Ницце. Девушка была старше спортсмена на семь лет. Однако гонщик даже предположить не мог, что это знакомство станет таким важным.

Роковая авария

Спустя пару месяцев после их первой встречи во время тренировки перед «Гран-при Австралии» у болида Хаккинена лопнула задняя покрышка, и его автомобиль на скорости 230 км/ч врезался в бетонную стену. Пилот получил сильнейшую травму головы и впал в кому. Врачи и нейрохирурги длительное время боролись за жизнь Мики.

Когда Эрья узнала о случившемся, она сразу же прилетела к гонщику. И все время, что он провел в больнице, хрупкая девушка находилась с ним рядом. Ради возлюбленного пришлось уйти с работы. «На тот момент мне не нужен был человек, который возил бы меня в инвалидной коляске. Я нуждался в простом общении. Я всегда мог поговорить с Эрьей и отвлечься от печальных мыслей о своем здоровье. Мы много времени были рядом, и однажды я осознал, что она — большая часть меня, часть моей жизни», — признался в интервью Хаккинен.

Травма гонщика была настолько серьезной, что не было понятно, сможет ли он вернуться к полноценной жизни, не говоря уже о профессиональном спорте. Однако Хаккинен преодолел все напасти и спустя полгода вновь сел за руль болида.

Эрья была рядом с ним почти на всех гонках. Она попадала в телетрансляции из боксов. Эту пару сразу полюбили поклонники автоспорта, ими восхищались.

В 1998 году, когда Мика впервые стал чемпионом мира, они с Эрьей сыграли свадьбу. Отпраздновали торжество небольшой компанией в Монако, куда были приглашены руководители «Макларена» и напарник финна по команде Дэвид Култхард. Позже пара обвенчалась в одном из соборов в Хельсинки.

«Моя победа в квалификации «Гран-при Франции» доказывает всем, что, вопреки распространенному мнению среди гонщиков, после свадьбы ездить медленнее я точно не стал», — шутил Мика.

При этом Хаккинен стал очень семейным человеком. Он даже пропустил торжественную церемонию вручения наград FIA по итогам года, чтобы остаться дома с женой, которая вот-вот должна была родить на свет их первенца.

Мика Хаккинен в молодости. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

После появления сына, которого назвали Хьюго, Мика, к удивлению многих, ушел из спорта. Он все свое время проводил с семьей и был счастлив, пока не заскучал.

«Я стал метаться по дому, как тигр в клетке. Таким людям, как я, постоянно нужны вызовы. Многие, кто выбирает тихую и спокойную жизнь, сталкиваются с подобным. В один из дней Эрья мне сказала: «Тебе нужно вернуться за руль». Она меня всегда понимала и не была настроена эгоистично. Именно она принесла гармонию в мою жизнь», — вспоминал гонщик.

И он вернулся в спорт, но не в «Формулу-1», а в кузовной чемпионат DTM, где выступал тоже достаточно успешно. Через несколько лет в семье гонщика родилась и дочь Айна Джулия. А вот Эрья посвятила всю свою жизнь семье, воспитанию детей и мужу, с которым была всегда рядом.

«Никогда не переживала за Мику как за пилота. Боялась я только за техническую неисправность автомобиля. Мне не было страшно заводить семью человеком рисковой профессии. Для меня это обычная работа, как и у других. Знаете, даже когда мы едем в обычной машине, а Мика сидит за рулем, то он никогда не превышает скорость. Гонщики достаточно осторожны вне профессиональной трассы», — говорила жена спортсмена.

Казалось, что в семье царит идиллия. Но пара, которая прошла сложные испытания, неожиданно для всех распалась...

Внезапный развод

В 2008 году супруги Хаккинен подали на развод. Менеджер гонщика заявлял, что они остаются друзьями и продолжат воспитывать совместных детей.

«Я был сильно удивлен, узнав о разводе, ведь это была идеальная пара, пример многим. Мику и Эрью я бы даже назвал финским аналогом Михаэля и Коринны Шумахер», — так отреагировал на развод бывший гонщик и эксперт Ханс-Йоахим Штук.

Однако гонщик быстро устроил свою личную жизнь. Еще будучи в браке он познакомился с эффектной чешкой Маркетой Ремесовой, которая, судя по всему, и стала причиной расставания одной из самых крепких пар в автоспорте.

Мика Хаккинен со второй женой Маркетой Ремесовой. Фото Global Look Press

Правда, под венец с Маркетой он не спешил. Сначала новая возлюбленная подарила ему дочь Эллу, потом уже они расписались. На свадьбу были приглашены спортсмены Валттери Боттас, Маркус Гронхольм и Теему Селянне. Позже Ремесова родила гонщику и близнецов, которых назвали Линн и Даниэль.

Мика по-прежнему общается со своими детьми от первого брака, но чувства к Эрье остались в прошлом. Что является причиной охлаждения — изменившийся статус спортсмена, его вредные привычки или непростой характер? Или виновницей разрыва стала жена? Ответа на эти вопрос, возможно, не знают и сами бывшие супруги. Отношения двух людей — настолько тонкая материя, что прогнозы здесь давать нереально. Порой семья существует десятки лет, несмотря на бедность и скандалы, а порой самая идеальная любовь сгорает буквально за несколько недель.