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Сегодня, 22:00

«Формула-1» возвращается в Европу. Если ей не отключат свет

Эрик Расулев
Корреспондент отдела спорта
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Фото Getty Images
В королевской серии — форс-мажор за форс-мажором.

В ближайший уик-энд «королевские гонки» со второй попытки попробуют вернуться в Старый Свет. После турне по Ближнему Востоку, Австралии, Закавказью и Штатам серия должна продолжить сезон на культовой городской трассе в Монако. Правда, после экстренно отмененной из-за наводнения гонки в Имоле «Формула-1» рискует столкнуться с новым форс-мажором на европейской земле. Дело в том, что предстоящий этап состоится на фоне нескончаемых социальных протестов во Франции, эхо которых докатилось и до крошечного княжества.

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Еще месяц назад местные профсоюзы обещали отключать электричество для любых крупных мероприятий, включая Каннский фестиваль, «Ролан Гаррос» и «Гран-при Монако». Серьезность этих намерений накануне подтвердились в Каннах, где полиция арестовала трех электриков, якобы причастных к перебоям со светом в городе. И, судя по всему, на фоне почти нивелированной «Ред Булл» конкуренции в чемпионате именно окологоночным событиям получится сфокусировать на себе основное внимание.

Протесты во Франции.
Фото Global Look Press

«Мерседес» перестраивается и берет Леклера на радар

Наиболее активным в инфополе последних дней оказался британский коллектив с немецким брендом в названии. Сначала босс «серебряных стрел» Тото Вольфф подмигнул Шарлю Леклеру из буксующей «Феррари», сказав во время пресс-конференции, что команда хоть и не ведет с ним переговоров, но рассматривает сотрудничество в долгосрочной перспективе. Тем самым Вольфф дал повод для аналитики и прочих пересудов в формульной прессе на весь май.

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Под постепенно затихающие инсайды о будущем Леклера, Хэмилтона и вероятном обмене пилотов между командами «Мерседес» в Монако появилась настоящая новость. Прогуливавшиеся по паддоку журналисты заметили, что «трехлучевые» давно готовившие обновления к европейским этапам, привезли понтоны, тем самым отказавшись от неудачной «нулевой» концепции болида. Апгрейд получился неожиданным и дерзким решением, если учитывать, что «Мерседес» перестроил машину уже в начале сезона. Безусловно, такие крупные команды могут позволить себе разрабатывать новые версии болидов параллельно основной, но ход выглядит рискованным.

Гонщик Шарль Леклер.
Шарль Леклер.
Фото Global Look Press

«Паровозик» или все-таки хаос? Что ждать от гонки

Гонка по улочкам Монте-Карло уже давно утратила свой шарм. Хотя гламур и лоск на месте и едва ли не затмевают само гоночное зрелище, которое последние десятилетия не отличается особым напряжением. Современные болиды по габаритам сравнялись с мини-автобусами и просто не могут разъехаться на ограниченной городским рельефом трассе (доказано Шарлем Леклером в 2019-м), а потому любая гонка здесь превращается в следование «паровозиком» друг за другом. Даже прямая старт — финиш с заветной зоной ДРС стала чересчур короткой для обгонов и единственным местом для атак осталась шпилька у террасы гостиницы, где еще можно подловить зазевавшегося соперника.

К тому же кардинально изменился принцип, по которому работают болиды «Формулы-1». И если раньше в Монако могла «выстрелить» машина со слабым мотором, но простым управлением и мастеровитым пилотом, то сейчас в городской гонке победит только болид с идеальным балансом мощи и стабильности, то есть — самый лучший. По этой причине «Ред Булл» остается фаворитом этапа, пока «Феррари», как обычно, отстает из-за капризного нрава SF-23, а «Мерседес» еще будет обкатывать практически новую машину.

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«Темной лошадкой», которой под силу выйти вперед в случае хаоса у лидеров, может стать тандем «Астон Мартин» и Фернандо Алонсо. Зеленый болид является одним из самых, если не самым стабильным в пелотоне, в то время как огромный опыт испанца позволит ему навязать борьбу на трассе, требующей исключительного мастерства от гонщиков. Борьба, конечно же, с большой долей вероятности ограничится субботней квалификацией, но пусть интрига вернется в Монако хотя бы таким образом.

Расписание «Гран-при Монако»
26 мая
14.30 Первая практика
18.00 Вторая практика
27 мая
13.30 Третья практика
17.00 Квалификация
28 мая
16.00 Гонка
Монако
Длина круга — 3337 м
Количество кругов — 78
Длина гонки — 260,268 км

Формула-1
Льюис Хэмилтон
Фернандо Алонсо
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«Хонда» возвращается в «Формулу-1». Главное, не повторить прежних ошибок
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