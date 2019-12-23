Жан Тодт: «ФИА хотела бы видеть в «Формуле-1» 12 команд»

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Жан Тодт считает, что в «Формуле-1» должны выступать 12 команд. В прошлом сезоне их было 10.

— ФИА хотела бы видеть в «Формуле-1» 12 команд, — цитирует Тодта Autosport. — Я считаю, что это оптимальная цифра. Однако в этом вопросе главная роль у Liberty Media, и пока они отлично справляются и с десятью коллективами — сильными и устойчивыми. К тому же нужно принять во внимание, что две новые команды в определенной степени сократят права существующих.

В прошедшем сезоне Кубок конструкторов выиграл «Мерседес», набрав 701 очко.