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Жан Тодт: «ФИА хотела бы видеть в «Формуле-1» 12 команд»

10:57
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Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Жан Тодт считает, что в «Формуле-1» должны выступать 12 команд. В прошлом сезоне их было 10.

— ФИА хотела бы видеть в «Формуле-1» 12 команд, — цитирует Тодта Autosport. — Я считаю, что это оптимальная цифра. Однако в этом вопросе главная роль у Liberty Media, и пока они отлично справляются и с десятью коллективами — сильными и устойчивыми. К тому же нужно принять во внимание, что две новые команды в определенной степени сократят права существующих.

В прошедшем сезоне Кубок конструкторов выиграл «Мерседес», набрав 701 очко.

Дополнительная информация

https://autosport.com.ru/f1/60360-zhan-todt-12-komand-optimalnaya-cifra-dlya-formuly-1

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