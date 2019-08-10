За небезопасный выпуск с пит-лейна будут карать штрафным временем

Гоночный директор "Формулы-1" Майкл Маси подтвердил, что в будущем за небезопасный выпуск с пит-лейна гонщики будут наказаны прибавлением штрафного времени. Раньше такое наказание применялось во время свободной практики, сообщает Motorsport.

"На собрании руководителей команд мы решили, что небезопасный выпуск с пит-лейна будет караться штрафным временем. Это будет происходить независимо от того, получил гонщик преимущество или нет. Все команды поставлены в известность о новой трактовке правил", – заявил Маси.