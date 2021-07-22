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Тото Вольфф: «Хэмилтон — последний, кого можно назвать грязным гонщиком»

07:26
Льюис Хэмилтон. Фото AFP
Льюис Хэмилтон. Фото AFP
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Руководитель «Мерседес» Тото Вольфф вступился за гонщика «серебряных стрел» Льюиса Хэмилтона после столкновения пилота с Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» во время «Гран-при Великобритании».

«У всех может быть свое мнение, это нормально. Тем не менее, когда я слышу комментарии насчет пилотажа Льюиса и инцидента с Ферстаппеном... Льюис — последний, кого можно назвать грязным гонщиком. Он — настоящий спортсмен. Мы не видели крупных инцидентов с его участием, поэтому у него такая манера поведения. Как вы видели, инцидент практически не беспокоил его», — приводит Motorsport слова Вольффа.

На первом круге гонки «Гран-при Великобритании» Хэмилтон столкнулся с Ферстаппеном, после чего голландец вылетел с трассы и не смог продолжать заезд. Хэмилтон был наказан 10-секундным штрафом, но, несмотря на это, смог одержать победу.

Дополнительная информация:

https://www.motorsport.com/f1/news/wolff-hamilton-is-the-opposite-of-a-dirty-f1-driver/6634063/

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Иван Торопцев все материалы автора

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