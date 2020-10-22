Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал слухи о своей возможной замене на Юки Цуноду.

«Да, в последнее время, скажем так, меня не информировали по данной теме, — приводит слова Квята Motorsport. — Все, что я знаю: до конца этого сезона остается шесть гонок, и я постараюсь показать в них свой максимум. Это единственное, что мне остается в данной ситуации.

Я в курсе того, как обстоят дела. Все достаточно просто. Плюс, конечно, доступных кокпитов в других командах не так много.

Но со своей стороны я могу лишь стараться показывать максимально возможный результат в этих шести гонках».

Чтобы получить шанс на выступления в «Формуле-1», Цуноде еще нужно набрать достаточное количество баллов для получения суперлицензии. Это станет возможным, если японец закончит сезон «Ф-2» в четверке лучших. В настоящий момент он занимает третью строчку в протоколе личного зачета.