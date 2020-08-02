Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями после «Гран-при Великобритании». Он занял первое место, но чуть не упустил победу из-за того, что у него спустило колесо.

«До последнего круга все выглядело хорошо, Валттери (Боттас — Прим. «СЭ») постоянно давил, подгонял меня, держал в тонусе, — сказал британец в интервью после гонки. — Когда услышал про проблемы у Валттери, понял, что нужно ездить аккуратнее. А когда случился прокол, спустило колесо, понял, что это проблема, но не понимал насколько это серьезно. Я просто продолжал ехать по трассе.

Потом я просто молился, что у меня не будет сломано переднее крыло, и я смогу финишировать. Так и получилось. Я очень удивлен. Тот отрыв, который у меня был, позволял надеяться на лучшее. Тем более что машина позволяла неплохо пройти связку поворотов. Я на полном газу проехал участок между 15-м и 16-м поворотом. Все силы отдал, чтобы протий последние повороты и финишировать первым. Так и вышло, но это было тяжело. Мое сердце почти остановилось».

Вторым стал Макс Ферстаппен из «Ред Булла», на третьем месте представитель «Феррари» Шарль Леклер. Партнер Хэмилтона Валттери Боттас из-за проблем с шинами стал только 11-м.