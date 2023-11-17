Вторая практика «Гран-при Лас-Вегаса» пройдет в 13:00 по московскому времени

Стало известно, когда пройдет вторая тренировка «Гран-при Лас-Вегаса».

«Ожидается, что вторая практика начнется в 2:00 по местному времени Лас-Вегаса. Это решение будет зависеть от того, смогут ли работники трассы выполнить все необходимые работы на треке. Сессия будет продлена до 90 минут», — говорится на официальном сайте «Формулы-1».

В самом начале первой практики «Гран-при Лас-Вегаса» плохо закрепленный люк оторвался под машину испанского пилота «Феррари» Карлоса Сайнса в 14-м повороте. Позже в ФИА заявили, что проведут дополнительную инспекцию гоночного полотна и проверит все люки.

Квалификация «Гран-при Лас-Вегаса» пройдет 18 ноября. Начало — в 11:00 по мск. Гонка состоится 19 ноября. Старт — в 9:00 по мск.