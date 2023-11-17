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Сегодня, 10:19

Вассер рассказал, что на болиде Сайнса повреждено шасси, двигатель и батарея

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер раскритиковал организаторов «Гран-при Лас-Вегаса».

«Мы абсолютно повредили шасси, двигатель и батарею. Считаю, что это просто неприемлемо. Это стоит нам целого состояния! Мы испортили сессию для Карлоса и наверняка не будем участвовать во второй практике. Думаю, что это просто неприемлемо для современной «Формулы-1», — сказал Вассер на пресс-конференции.

В самом начале первой практики «Гран-при Лас-Вегаса» плохо закрепленный люк оторвался под машину испанского пилота «Феррари» Карлоса Сайнса. Время старта второй практики будет объявлено позднее.

Формула-1
Феррари
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