Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 20:49

Вольфф заявил, что Хэмилтон подпишет новый контракт с «Мерседес» еще до начала сезона-2023

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Руководитель «Мерседес» Тото Вольфф сообщил, что пилот Льюис Хэмилтон планирует подписать новый контракт с командой еще до начала сезона-2023.

«Мы сядем и обсудим это в ближайшие пару месяцев. Мы очень хорошо согласуем свои действия. За последние 10 лет наши отношения настолько выросли, что это просто вопрос времени», - приводит Autosport слова Вольфа.

Действующий контракт Хэмилтона с «Мерседес» рассчитан до конца 2023 года. 
По итогам прошлого сезона британец занял шестое место в общем зачете пилотов, набрав 240 очков.

 

Льюис Хэмилтон
0
Читайте также
Овечкин повторил вечный рекорд НХЛ. В следующем сезоне он должен его побить
Дзюба и «Торпедо»: токсичный ветеран или спаситель?
Среди пассажиров разбившегося в Непале самолета есть выжившие
Момент падения пассажирского самолета в Непале попал на видео
Узнать «Кракена»: чем опасен новый тип коронавируса
Скончался Вахтанг Кикабидзе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Култхард считает, что появление Риккьярдо в «Ред Булл» заставит Переса быть внимательнее
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости