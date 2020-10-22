Виталий Петров будет стюардом на «Гран-при Португалии»

Бывший гонщик «Формулы-1», Виталий Петров станет одним из стюардов на «Гран-при Португалии», сообщает официальный сайт FIA.

Для 36-летнего россиянина это появление будет первым в качестве одного из стюардов. В число четырех стюардов, которые разбирают спорные инциденты на этапах «Королевских гонок», входят два представителя FIA, один бывший пилот «Формулы-1» и представитель местной федерации.

«Гран-при Португалии» пройдет с 23 по 25 октября.