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Вильнев считает, что «Мерседесу» не стоит менять Боттаса на Окона

15 августа 2019, 16:02
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Экс-чемпион мира Жак Вильнев предостерегает «Мерседес» от замены Валттери Боттаса на менее опытного Эстебана Окона в следующем сезоне.

— Зачем «Мерседесу» нужна эта замена? — цитирует канадца Autosport. — Конечно же, им нужно оставить в своем составе Валттери Боттаса, он ведь довольно часто оказывался на первых двух местах в этом сезоне. Если бы он проигрывал напарнику по полсекунды на круге, как это нередко было в прошлом году, это другое дело. Но ведь это не так.

Боттас на данный момент занимает второе место в чемпионате, имея в активе 188 очков. У лидирующего Льюиса Хэмилтона 250 очков.

Дополнительная информация

https://autosport.com.ru/f1/58172-zhak-vilnyov-mercedes-ne-stoit-menyat-bottasa-na-okona

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