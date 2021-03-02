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Вандорн и де Врис будут резервными пилотами «Мерседеса»

15:39
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Запасными пилотами команды «Мерседес» на сезон 2021 года объявлены Стоффель Вандорн и Ник де Врис, выступающие за заводскую команду немецкой марки в «Формуле Е», сообщает Motorsport.

Ранее вторым запасным гонщиком «Мерседеса» на протяжении нескольких лет числился Эстебан Гутьеррес. На счету мексиканца есть опыт выступлений в «Формуле-1», однако прошлым летом у него истекла суперлицензия.

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