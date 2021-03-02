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Источник: Квят будет резервным пилотом «Альпин»

15:35
Даниил Квят. Фото Альфа Таури
Даниил Квят. Фото Альфа Таури
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Бывший пилот «Ред Булла» и «Альфа Таури» Даниил Квят в предстоящем сезоне «Формулы-1» будет резервным пилотом «Альпин», информирует Autosport со ссылкой на ситочник, близкий к команде Энстоуна.

Как отмечается, при необходимости 26-летний россиянин заменит Фернандо Алонсо или Эстебана Окона по ходу сезона-2021.

Официальное заявление по поводу Квята, вероятно, будет сделано на презентации автомобиля, которая пройдет вечером 2 марта (начало — в 18.00 по московскому времени).

Напомним, что в прошедшем сезоне Квят выступал в «Альфа Таури», однако по окончании сезона его заменил японец Юки Цунода.

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/68175-istochnik-daniil-kvyat-budet-rezervnym-gonshchikom-alpine

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