Валттери Боттас: «Моя стратегия была далека от идеальной»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас подвел итоги «Гран-при 70-летия «Формулы-1». Финн финишировал на третьей строчке.

— Очень неприятно, — приводит слова Боттаса Sky Sports. — Очевидно, начинать с поула и финишировать третьим — не идеально. В какой-то момент мы проспали как команда, когда Ферстаппен сумел опередить нас, а моя стратегия была далека от идеальной. Думаю, сегодня многому можно научиться.