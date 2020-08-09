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Валттери Боттас: «Моя стратегия была далека от идеальной»

9 августа 2020, 18:46

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас подвел итоги «Гран-при 70-летия «Формулы-1». Финн финишировал на третьей строчке.

— Очень неприятно, — приводит слова Боттаса Sky Sports. — Очевидно, начинать с поула и финишировать третьим — не идеально. В какой-то момент мы проспали как команда, когда Ферстаппен сумел опередить нас, а моя стратегия была далека от идеальной. Думаю, сегодня многому можно научиться.

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