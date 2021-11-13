Валттери Боттас: «Ключевым был хороший старт, мы ставили на него»

Пилоту команды «Мерседес» Валттери Боттас прокомментировал свое выступление в спринт-квалификации «Гран-при Бразилии». Он занял первое место.

«Для меня хороший старт был ключевым, — сказал Боттас в интервью после квалификации. — Мы ставили на хороший старт, потому и использовали мягкий комплект резины. В некоторых поворотах Максу (Ферстаппену — Прим. «СЭ») был тяжело следовать за мной. Я очень доволен, что наша тактика сработала. Спасибо всем, кто пришел сегодня».

Второе место занял пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. На третьей позиции Карлос Сайнс из «Феррари». Напарник Боттаса Льюис Хэмилтон стал пятым, но из-за штрафа за смену двигателя он потеряет пять позиций на старте гонки.