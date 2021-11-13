Макс Ферстаппен: «У Ред Булла» был хороший гоночный темп, я доволен»

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями после спринт-квалификации «Гран-при Бразилли». Он занял второе место.

«Немного не хватило уровня механического сцепления, так как мы были на более жестком комплекте резины, — сказал Ферстаппен в интервью после квалификации. — Тем не менее, у нас был хороший гоночный темп, я доволен. Было тяжело подъезжать к ним. Слишком быстры были пилоты «Мерседеса» на прямых».

Первое место занял пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.