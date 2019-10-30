В «Уильямсе» посоветовали Кубице не критиковать команду публично

Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс прокомментировала публичную критику в адрес команды со стороны пилота Роберта Кубицы. Поляк регулярно выражает недовольство формой команды и ее работой.

— Мы бы предпочли, чтобы эти разговоры происходили внутри команды, — цитирует Przeglad Sportowy Уильямс. — Но в соревновательном пылу бывает так, что пилоты говорят подобные вещи, выходя из кокпита.

Что касается истории с отказом в установке Кубице нового переднего антикрыла в Японии, то это нормальная ситуация. Я не могу представить, чтобы какая-то команда могла взять на одну гонку более пяти копий передних антикрыльев. Когда ты теряешь два-три антикрыла, а впереди еще гонка через неделю, то что остается делать?