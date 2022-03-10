В «Ред Булле» заявили, что считают обновленный болид «Мерседеса» нелегальным

Руководитель «Ред Булла» Кристиан Хорнер отреагировал на решение «Мерседеса» изменить болид.

Немецкая команда представила машину со значительно уменьшенными боковыми понтонами на предсезонных тестах в Бахрейне.

«Новый «Мерседес» противоречит духу правил. Мы считаем, что некоторые детали этой машины нелегальны», — приводит Daily Express со ссылкой на Auto Motor und Sport слова Хорнера.

Предсезонные тесты «Формулы-1» в Бахрейне проходят с 10 по 12 марта. Там же с 18 по 20 марта пройдет первый этап сезона-2022.