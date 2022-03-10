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Сегодня, 11:55

В «Ред Булле» заявили, что считают обновленный болид «Мерседеса» нелегальным

Иван Торопцев
Корреспондент

Руководитель «Ред Булла» Кристиан Хорнер отреагировал на решение «Мерседеса» изменить болид.

Немецкая команда представила машину со значительно уменьшенными боковыми понтонами на предсезонных тестах в Бахрейне.

«Новый «Мерседес» противоречит духу правил. Мы считаем, что некоторые детали этой машины нелегальны», — приводит Daily Express со ссылкой на Auto Motor und Sport слова Хорнера.

Предсезонные тесты «Формулы-1» в Бахрейне проходят с 10 по 12 марта. Там же с 18 по 20 марта пройдет первый этап сезона-2022.

Источник: https://www.express.co.uk/sport/f1-autosport/1578377/Christian-Horner-complains-Lewis-Hamilton-new-Mercedes-car-not-legal-Red-Bull-F1-news
Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Кристиан Хорнер
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