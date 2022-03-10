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Сегодня, 13:02

Программа SMP Racing отказалась от участия своих пилотов в международных гоночных турнирах

Виктория Кравченко

Гонщики программы SMP Racing решили отказаться от стартов в международных соревнованиях из-за жестких требований FIA к российским спортсменам.

«Программа развития российского автоспорта SMP Racing с сожалением объявляет, что в сезоне 2022 года представляющие ее гонщики не смогут принять участия в международных гоночных турнирах. Это решение принято на фоне беспрецедентных требований, которые Международная автомобильная федерация выдвинула к любым российским пилотам как условие доступа к международным соревнованиям», — говорится в официальном заявлении.

Ранее FIA потребовала от спортсменов подписать согласие не только с выступлением в нейтральном статусе, но и с практически полным отказом от упоминаний о России и демонстрации любых символов государства.

Источник: https://smpracing.ru/news/autosport/programma_smp_racing_vynuzhdena_otkazatsya_ot_uchastiya_svoikh_pilotov_v_mezhdunarodnykh_gonochnykh_/
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