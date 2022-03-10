Программа SMP Racing отказалась от участия своих пилотов в международных гоночных турнирах

Гонщики программы SMP Racing решили отказаться от стартов в международных соревнованиях из-за жестких требований FIA к российским спортсменам.

«Программа развития российского автоспорта SMP Racing с сожалением объявляет, что в сезоне 2022 года представляющие ее гонщики не смогут принять участия в международных гоночных турнирах. Это решение принято на фоне беспрецедентных требований, которые Международная автомобильная федерация выдвинула к любым российским пилотам как условие доступа к международным соревнованиям», — говорится в официальном заявлении.

Ранее FIA потребовала от спортсменов подписать согласие не только с выступлением в нейтральном статусе, но и с практически полным отказом от упоминаний о России и демонстрации любых символов государства.