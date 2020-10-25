В Монголии требуют извинений от Ферстаппена

Министр культуры Монголии Унро Янчив в Twitter заявил, что ждет извинений от гонщика Red Bull Макса Ферстаппена за обидные высказывания.

«Интересно, его команда в курсе инициативы #WeRaceAsOne? Макс явно о ней не знает», — написал Янчив.

Во время практики «Гран-при Португалии» Макс Ферстаппен и Лэнс Стролл столкнулись во второй сессии свободных заездов.

Позже голландец не выбирал выражений, комментируя аварию.

«Что с этим парнем, он слепой? Что с ним не так? Боже, что за дебил. Что за, что за монгол, клянусь», — заявил Макс.