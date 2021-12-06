В «Мерседес» заявили, что Хэмилтон терял 0,4 секунды за круг из-за столкновения с Ферстаппеном

Главный гоночный инженер «Мерседес» Эндрю Шовлин заявил, что пилот команды Льюис Хэмилтон терял 0,4 секунды за круг из-за столкновения с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

Пилоты столкнулись во время гонки «Гран-при Саудовской Аравии», когда Ферстаппен пытался пропустить Хэмилтона, поскольку ранее не по правилам его обогнал.

«Потери накапливались и накапливались. Пожалуй, сначала они составляли десятую или две, когда его зажали и Эстебан проехался по пластине. После контакта с Максом она полностью отвалилась, так что мы теряли примерно 0,4 секунды.

Он был настроен на то, чтобы показать быстрый круг. Мы сомневались: у остальных возникли проблемы с шинами, однако мы могли потерять крыло после такого вечера. Сложное решение.

В итоге Льюис его принял. Наверное, ему помогло то, что он не видел, в каком состоянии переднее крыло, в отличие от нас», — приводит слова Шовлина Motorsport Week.

Хэмилтон победил в гонке «Гран-при Саудовской Аравии». Ферстаппен занял второе место.

Теперь у них в активе по 369,5 очка. Чемпион определится на последнем этапе сезона — «Гран-при Абу-Даби».