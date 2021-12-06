Сироткин считает, что Ферстаппен и Хэмилтон одинаково заслуживают титул «Формулы-1»

Пилот SMP Racing и экс-гонщик «Уильямс» Сергей Сироткин рассказал «СЭ», кого он поддерживает в чемпионской гонке «Формулы-1».

«Отношусь к возможному преодолению рекорда Шумахера нейтрально, потому что и Макс, и Льюис одинаково заслуживают титул. Каждый из них провел очень хороший и сильный сезон. Если Хэмилтон выиграет, это будет самый заслуженный его титул. Я не отдаю кому-то одному из них свое предпочтение. С большим уважением наблюдаю за их борьбой со стороны. Каждый из них показывает профессионализм высокого уровня. При этом есть ряд людей, которые очень сильно поддерживают Макса и болеют против Льюиса, а есть наоборот. Принимаю обе стороны, но понимаю, что некоторым надоели титулы Льюиса подряд, но он все равно умудряется проводить сильные гонки и отстаивать свою позицию. В этом он мне очень симпатизирует. Предпочтений среди них нет», — добавил Сироткин.

Благодаря победе на «Гран-при Саудовской Аравии» пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон догнал лидера зачета пилотов Макса Ферстаппена («Ред Булл»). Теперь у них в активе по 369,5 очка.

Ферстаппен занял второе место в гонке, но опережает британца в личном зачете за счет большего числа побед.

Чемпион определится после последней гонки сезона — «Гран-при Абу-Даби». Гонка состоится 12 декабря. Начало в 16.00 по московскому времени.