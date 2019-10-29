В «Мерседесе» объяснили, почему заблокировали введение квалификационной гонки в «Формуле-1»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал, что его команда стала одной из двух, которые заблокировали идею проведения субботней квалификационной гонки с реверсивной стартовой решеткой. Предлагалось провести три таких экспериментальные гонки в следующем году, но на голосовании две команды высказались против.

— Мы сделали это, потому что несем ответственность за сохранение ДНК «Формулы-1», — цитирует F1i Вольффа. — Но мы это сделали не для того, чтобы защитить свое превосходство. Возможно, мы бы даже больше от этого выиграли, чем «Феррари», с которой конкурируем. Но я проголосовал против, потому что когда вы смотрите финал стометровки на Олимпиаде, то не просите Усэйна Болта стартовать на пять метров позади остальных, чтобы финиш сделать более захватывающим.