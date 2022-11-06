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Сегодня, 11:56

В «Мерседес» рассказали, как могут обойти «Феррари» в Кубке конструкторов

Анна Горшкова
Корреспондент
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Директор «Мерседеса» по стратегии Джеймс Ваулз рассказал, как команда может обойти «Феррари» в Кубке конструкторов-2022.

За два этапа до конца сезона-2022 «Формулы-1» немецкая команда занимает третье место (447 очков), итальянская — второе (487).

«Очень ясно, какова наша внутренняя цель. Мы здесь, чтобы финишировать вторыми в Кубке конструкторов, и каждая гонка, в которой мы можем начать сокращать этот разрыв в очках, является успехом. В Мексике мы оторвались от них всего на 13 очков, так что до конца двух гонок осталось еще 40. К счастью, одна из них Бразилия — спринтерская гонка.

Я думаю, что сейчас, в отличие от начала сезона или середины сезона, у нас есть машина, которая действительно может дать им бой. Я могу сказать, что мы не сдадимся до самого клетчатого флага в Абу-Даби», — приводит слова Ваулза Racingnews365.

«Гран-при Бразилии» пройдет с 11 по 13 ноября.

Источник: https://racingnews365.com/mercedes-outline-how-they-can-beat-ferrari-to-p2-in-constructors-fight
Формула-1
Мерседес
Феррари
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