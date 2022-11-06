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Сегодня, 09:33

Латифи рассказал, что получил поддержку от Хэмилтона после «Гран-при Абу-Даби» 2021 года

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Пилот «Уильямс» Николас Латифи рассказал о негативе в социальных сетях, после его аварии на «Гран-при Абу-Даби» 2021 года.

«Плохо, что та гонка была последней — после нее у меня не было возможности как-то повлиять на ситуацию. Два дня я не заходил в социальные сети, а когда там появился, то увидел оскорбления в свой адрес и проявления ненависти. Я попал в аварию не специально — просто допустил ошибку, и даже не знал, что происходило впереди. В тот же день, когда я опубликовал заявление о происходящем, со мною поговорил Льюис, а еще я получил поддержку от всех команд и даже от многих болельщиков. Я говорил с Льюисом только в тот день — затем он отключился от соцсетей, ему нужно было справиться со своими эмоциями. Со мною он был очень добр. Кроме того, со мной пообщались и замечательные менеджеры из «Мерседеса», — приводит слова Латифи soymotor.

В сезоне-2021 на финальную гонку в Абу-Даби претенденты на чемпионский титул гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен и пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон приехали с равным количеством очков. Британец лидировал с большим отрывом до момента аварии Латифи, которая позволила нидерландцу совершить пит-стоп и обогнать семикратного чемпиона на последнем круге и завоевать свой первый чемпионский титул.

Источник: https://soymotor.com/noticias/latifi-sobre-abu-dabi-no-fue-proposito-no-sabia-como-iba-el-mundial-9101069
Формула-1
Мерседес
Уильямс
Льюис Хэмилтон
Николас Латифи
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