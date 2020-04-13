В «Макларене» из-за коронавируса предложили не засчитывать худшие результаты в сезоне

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун предложил вернуться к системе вычета худших результатов в сезоне. В последний раз она применялась в 1990 году, когда из 16 «Гран-при» учитывались только 11 лучших результатов. Ранее старт сезона из-за пандемии коронавируса был отложен до июня.

— Обстоятельства сейчас таковы, что нужно чем-то жертвовать, — приводит слова Брауна Autosport со ссылкой на Sky Sports. — В случае повторения ситуации в Мельбурне я бы не задумываясь снял «Макларкен» с гонки, потому что для нас безопасность сотрудников стоит выше всего.

Но может случиться так, что мы снимаемся, а «Формула-1» и остальные решают продолжать «Гран-при». Конечно, это неприятно, но я бы не стал им препятствовать. Возможно, стоит поднять вопрос о том, что команда может пропустить пару гонок без последствий, как в старые добрые времена. Допустим, если в сезоне будет 15 «Гран-при», засчитаны будут только лучшие 13. Ни «Формула-1», ни команды ничего не потеряют в форс-мажорной ситуации.