В Колумбии хотят провести «Гран-при» Формулы-1»

Президент Колумбии Иван Дуке Маркес рассказал о желании страны в ближайшем будущем принимать у себя «Гран-при» «Формулы-1».

«Работая как одна команда, мы способны осуществить наши мечты, воплотив их в реальность. Да, до реализации этого проекта еще далеко, но переговоры с «Формулой-1» уже идут», — цитирует Маркеса Racefans.

Трасса для «Гран-при», скорее всего, будет представлять из себя полугородской автодром. Сами гонки планируется проводить в портовом городе Барранкилья на севере страны.