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Сегодня, 20:17

Бриаторе может занять пост советника «Альпин»

Бриаторе может занять пост советника команды «Формулы-1» «Альпин»
Иван Шитик
Корреспондент

Бывший руководитель «Бенеттона» и «Рено» Флавио Бриаторе может вернуться в «Формулу-1», сообщает Marca.

71-летний итальянец претендует на должность советника команды «Альпин», которая освободилась после ухода Алена Проста. В настоящий момент он находится на переговорах с руководством концерна «Рено» в Париже.

Итальянский бизнесмен был одним из самых успешных руководителей команд в «Ф-1», благодаря чему «Бенеттон» и «Рено» завоевали в общей сложности три титула в Кубке конструкторов и четыре чемпионских титула для своих гонщиков.

Альпин
Флавио Бриаторе
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