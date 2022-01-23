Бриаторе может занять пост советника «Альпин»

Бывший руководитель «Бенеттона» и «Рено» Флавио Бриаторе может вернуться в «Формулу-1», сообщает Marca.

71-летний итальянец претендует на должность советника команды «Альпин», которая освободилась после ухода Алена Проста. В настоящий момент он находится на переговорах с руководством концерна «Рено» в Париже.

Итальянский бизнесмен был одним из самых успешных руководителей команд в «Ф-1», благодаря чему «Бенеттон» и «Рено» завоевали в общей сложности три титула в Кубке конструкторов и четыре чемпионских титула для своих гонщиков.