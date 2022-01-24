Льюис Хэмилтон стал обладателем Кубка Хоторна

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в одиннадцатый раз в карьере стал обладателем Мемориального кубка Хоторна, сообщает BBC.

Награда учреждена семьей чемпиона 1958 года Майка Хоторна и вручается ежегодно самому успешному гонщику британского Содружества наций в «Формуле-1».

Традиционно награду вручают в дни «Гран-при Великобритании» в Сильверстоуне, но имя обладателя по итогам 2021 года объявили 23 января на мероприятии Motorsport UK's Night of Champions, прошедшем в Королевском автоклубе Лондона.