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Сегодня, 18:04

Льюис Хэмилтон стал обладателем Кубка Хоторна

Иван Шитик
Корреспондент

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в одиннадцатый раз в карьере стал обладателем Мемориального кубка Хоторна, сообщает BBC.

Награда учреждена семьей чемпиона 1958 года Майка Хоторна и вручается ежегодно самому успешному гонщику британского Содружества наций в «Формуле-1».

Традиционно награду вручают в дни «Гран-при Великобритании» в Сильверстоуне, но имя обладателя по итогам 2021 года объявили 23 января на мероприятии Motorsport UK's Night of Champions, прошедшем в Королевском автоклубе Лондона.

Льюис Хэмилтон
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